Líder partidista haitiano llama a «desmantelar» sistema político

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Puerto Príncipe, 14 sep.- El líder del partido haitiano Comprometidos con el Desarrollo (EDE), Claude Joseph, llamó a desmantelar el sistema político que rige hoy el país, informó un periódico local.

Tenemos un país que desarrollar, añadió el político y subrayó la idea de «acabar» con lo que presentó como «una forma de gobernar contra la que hay que luchar», tras inscribirse para ejercer el voto el 13 de diciembre, añadió el diario Gazzette Haiti.

El dirigente del EDE, uno de los 316 partidos inscritos ante el Consejo Electoral Provisional (CEP), subrayó la eliminación de «este sistema opresivo y violento, que destruye a humanos y a animales», mientras era acompañado por integrantes de esa organización.

Joseph inscribió su nombre en el registro de la escuela secundaria Horatius Laventure, junto a miembros, dirigentes, simpatizantes y activistas del partido, que acudieron al lugar vestidos con camisetas verdes y gorras blancas identificativos de su organización.

Los colegas del líder de Comprometidos con el Desarrollo corearon consignas alusivas al posible éxito de esa entidad partidista en los sufragios, bajo el sonido de bocinas de motocicletas y gritos de aprobación.

La inscripción de Joseph en el registro siguió a anteriores declaraciones de la directiva del EDE respecto a sus reservas sobre el calendario electoral establecido por el CEP.

El partido político calificó de «poco realista» la fecha del 13 de diciembre fijada por el calendario electoral para la celebración de la consulta.

La organización también cuestionó las dificultades burocráticas mostradas en la implementación del proceso de registro en línea de los miembros de las distintas organizaciones políticas.

Según Comprometidos con el Desarrollo, estas limitaciones refuerzan las inquietudes sobre la presunta capacidad operativa del CEP para ejecutar con acierto dentro del plazo previsto el proceso electoral.

of-am