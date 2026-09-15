Entérate NY (OPINION)

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Periodismo Informativo y Crítico al Servicio de la Comunidad

►FJG será el candidato presidencial PLD: Sabiólogos y opinólogos dominicanos en el Alto Manhattan afirman y coinciden en sus análisis en que Francisco Javier García será el candidato presidencial del PLD en 2028. Enumeran sus razones: 1. Representa experiencia, capacidad y visión de futuro. 2. La enorme mayoría de dirigentes y militantes del partido, tanto a nivel nacional como en el exterior, incluido NY y la circunscripción 1-USA, la mayor plaza electoral de ultramar, lo viene apoyando, como demuestran los multitudinarios encuentros de los últimos tres años. 3. Ha sido muy exitoso en su accionar político, ganando varias elecciones como jefe de campaña. Nunca ha perdido una. 4. En 2024 tomó el partido en el suelo, tras una dura derrota, porque de 8,145,548 de votantes solo obtuvo 453,468 (10.39%) Quedando la dirigencia y militancia sumida en la desesperanza y frustración. Pero FJG recorrió el país, fortaleció las estructuras y devolvió la confianza a los peledeístas. Así, el PLD volvió a levantarse de sus cenizas, como el ave Fénix.

►Simón Lizardo: El miembro del Comité Político (CP) y secretario de Finanzas del PLD, Simón Lizardo, al expresar su apoyo a Javier García el pasado fin de semana, manifestó durante un concurrido evento: “Es un hombre sin vacaciones ni descanso, se sacudió el polvo y salió a recorrer cada rincón del país.” Después de 2024, cuando muchos veían nubarrones, él llevó esperanza, ánimo y confianza a la familia peledeísta. Recorrió el territorio nacional, fortaleciendo las estructuras y dejando el camino preparado para que nuestro presidente, Danilo Medina, y el secretario general Johnny Pujols continúen encabezando grandes jornadas de organización y movilización junto a la dirigencia nacional. Cuando el PLD necesitó esperanza, Francisco Javier estuvo presente. Cuando había que recorrer el país, Francisco Javier salió al frente. ¡Ay, ay, ay!”. Ver discurso = https://www.instagram.com/reel/DdHmgZIJOhp/?stkn=MXJnZHY2N2ZhdndyMg%3D%3D (“FJG logra apoyo de Simón Lizardo, hombre con mucha influencia en el PLD en el Distrito Nacional. Le van a pasar el rolo a Gonzalo el 18 de octubre”. -Viniciocastillopolitico, en Instagram-

► Otros que están con FJG: Muchos destacados miembros del Comité Político (CP) del PLD han demostrado su apoyo a FJG. Varios de ellos son muy cercanos al expresidente Danilo Medina. Por razones de espacio mencionaré algunos. Carlito Pared Pérez, durante la juramentación del equipo de campaña en Higüey, proclamó que el exministro de Turismo es la opción que más le conviene a la organización política. “Reúne las condiciones idóneas para liderar un buen gobierno y unificar las fuerzas internas”. Mientras, Robert de la Cruz considera a FJG como el único de los aspirantes con capacidad de llevar al PLD de regreso al poder. Monchy Fadul afirma que FJG cuenta con el respaldo de más del 70 % de la estructura interna del partido y aseguró que reúne las condiciones políticas y partidarias para ser su candidato presidencial. Otros miembros del CP que la respaldan son Alejandro Montás, Najib Chahede, Joselyn Sánchez, Radhames Camacho y Yomayra Medina, entre otros. El propio Javier García ha señalado en varias intervenciones que la presencia de figuras tan cercanas al entorno de Medina en su equipo de campaña demuestra la confianza y el peso que el ‘danilismo’ ha depositado en su proyecto político. En el Alto Manhattan cantan: https://www.youtube.com/watch?v=IPO84dFct1c&list=RDIPO84dFct1c&start_radio=1

►Presidente Abinader en NYC: Hay movimiento en el PRM-NY. Todos quieren ver al presidente Luis Abinader, que llegará a NYC el próximo día 20. Las cartas están a montones, solicitándole múltiples cosas, diiicen, pero más empleos que otra cosa. Viene a participar en la Asamblea General de la ONU. Los “flú y chalinas”, que tienen moho de tanto permanecer guardados, están siendo enviados a los cleaners para lavado y planchado; otros los están tomando prestados. Pero se quedarán como “perico en la estaca” porque el mandatario no se reunirá con el partido; según nos informó una fuente, para evitar chismes y que lo señalen de estar validando las aspiraciones de Yulí Mateo y Jhon Sánchez a la reelección como presidente y secretario general de la seccional, respectivamente. Yulí tenía el pasaje comprado y lo devolvió cuando se enteró de eso, diiicen. Abinader entregará el domingo 20 el primer pasaporte biométrico en el consulado. Es por invitación selectiva. También asistirá a Lehman College a entregar reconocimientos del INDEX a dominicanos laboriosos. Tendrá una reunión con jóvenes que están siendo seleccionados por el cónsul. Nada de partido, diiicen. Irá a Brooklyn para una actividad por invitación de Antonio Reynoso, presidente del condado. Una de sus últimas actividades será en Nueva Jersey, a un desayuno, con la dirigencia del partido. La invitación la hace Lucilo de los Santos, presidente de la seccional y cónsul en Montreal. Se espera que los “compañeros de NY” se trasladen en filas hacia NJ. Bueeena suerte y vuelta al globo.

►Encuentro de David Collado en NYC: El próximo viernes 18, la gente de David Collado tendrá un encuentro en el Grand Slam Banquet Hall, ubicado en el 478 E. de la avenida Tremont, entre las Avenidas Bathgate y Washington, en El Bronx, a partir de las 7 p.m. Diiicen que están entregando dieta$ a troche y moche. ¡Uff! a seguidores de Collado en Providence, Massachusetts, Maryland, Delaware, Washington D.C., Pensilvania, Nueva Jersey y Connecticut (cubrir hoteles, comidas, fasolina, peaje y refrijerios) no así a los de NYC. David no vendrá, según nos informó una fuente, pero estarán Junior Peralta, alcalde de Nagua, coordinador nacional del proyecto, y Stalin Alcántara, también coordinador y vicealcalde en el DN. Jhon Sánchez, secretario general del PRM-NY, se ha autoproclamado organizador del evento. Diiicen que la cosa anda un poco desordenada, porque “el que mucho abarca, poco aprieta”; es decir, quien intenta hacer demasiadas cosas a la vez termina sin hacer bien ninguna. Entérate NY tendrá una observadora (compañera”) en el lugar. ¡Welcome to NY, David Collado!

►Lo carterearon: La delincuencia puede aparecer en cualquier país del mundo. Recientemente, en Italia, carterearon al hijo de un reconocido político y empresario dominicano, según informó a Entérate NY una dama allegada a la víctima. Al quedarse sin documentos, tuvo que acudir a la Embajada de la RD en el país europeo. Datos de Wikipedia: Dirección: Vía Ludovisi 16, Roma 00187, Italia, correo electrónico: embadomitalia@mirex.gob.do Teléfonos: + 390636004377 Para fin de semanas y días feriados + 393339214685. Diiice la fuente que el embajador, Dr. Rafael Lantigua, atendió el caso conforme al artículo 5 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, que incluye proteger a los ciudadanos, brindar asistencia y, si es necesario, visitar a quienes estén detenidos para velar por un trato justo. El afectado fue un hijo de Gonzalo Castillo (El Penco).

►Adriano Espaillat activo: Aun después de perder las primarias demócratas para ser postulado nuevamente por su partido, el congresista Adriano Espaillat se mantiene activo frente a la comunidad. Ha afirmado que no concurrirá a las próximas elecciones del 3 de noviembre, ni como independiente, ni aliado de nadie, que seguirá concentrado en trabajar junto a la comunidad y luchar para continuar conquistando logros en beneficio de ella. La semana pasada estuvo en el centro de detención de inmigrantes Delaney Hall, donde comprobó que los detenidos continúan siendo «peligrosamente desatendidos». Entre las situaciones figuran comida en mal estado, sistemas de aire acondicionado inadecuados o que no funcionan, y preocupaciones sobre el acceso oportuno y adecuado a la atención médica. Asimismo, Espaillat estuvo presente en el acto conmemorativo de los atentados del 11 de septiembre de 2001, celebrado en Downtown Manhattan (149 minutos de caos y terror que cambiaron el mundo), para honrar a los sobrevivientes, socorristas, miembros de las Fuerzas Armadas y a las 2,976 víctimas, entre ellas 47 dominicanos. Carta abierta al congresista Adriano Espaillat y a la comunidad. A: Adriano Espaillat, congresista por el Distrito13. A: Darializa Ávila Chevalier, candidata demócrata electa por el Distrito 13. A: Funcionarios electos, líderes religiosos y organizaciones comunitarias del Alto Manhattan, Harlem y El Bronx. Asunto: El fin de la soberbia política ante el peligro inminente. Buscar en Google con el nombre: «Carta abierta a Adriano Espaillat y a la comunidad».

►La sangre no llegó al río: En la conmemoración del 25.º aniversario del 11 de septiembre, celebrada el pasado viernes en NYC, no hubo discusiones, boicots, ni protestas de espaldas como algunos habían pedido. El exalcalde de NY, Rudy Giuliani, conocido por su reciente diatriba antimusulmana, estrechó la mano del actual alcalde, Zohran Mamdani, blanco de esa diatriba. En otro encuentro inesperado, el exalcalde Bill de Blasio fue visto abrazando y conversando amistosamente con su antiguo adversario, el exgobernador Andrew Cuomo. El presidente Donald Trump no asistió al acto en NY; participó en la conmemoración realizada en el Pentágono. El vicepresidente republicano JD Vance asistió y se codeó con rivales políticos, entre ellos los expresidentes demócratas Joe Biden, Bill Clinton y Barack Obama, así como el republicano George W. Bush. Un asesor de Giuliani defendió públicamente tanto a Mamdani como a la representante Alexandria Ocasio-Cortez de las acusaciones de que se habían estado riendo durante toda la ceremonia, algo que no fue cierto. A pesar de las tensiones partidistas previas dirigidas contra el alcalde Mamdani, la ceremonia en el Bajo Manhattan transcurrió con su solemnidad de siempre, centrada en honrar a las 2,983 víctimas, entre ellas 47 dominicanas.

►Un valor dominicano en NY: William Jiménez es un experimentado periodista de Santiago de los Caballeros que llega a USA en el 1990 y se ha dedicado a trabajar junto a su comunidad. Tras 12 años de carrera en el Listín Diario-RD, en USA ha laborado en El Diario La Prensa, en el Diario HOY de NY, una versión en español del prestigioso medio anglo Newsday, dependencia de Chicago Tribune. De este último fue su editor, hasta su desaparición en 2008. En NY ha cubierto los atentados terroristas del 911, la caída del vuelo 587, el juicio a Quirino y compartes. Asimismo, ha entrevistado estrellas de la música y el deporte como Ana Bárbara, Shakira, Julio Zabala, Juan Luis Guerra, Sammy Sosa, David Ortiz, Moisés Alou, Johan Santana, Tony La Russa, y Willie Randolph, entre otros, al igual que a varios líderes políticos latinoamericanos. Actualmente es el coordinador para los medios étnicos y comunitarios del Departamento del Transporte de NYC (DOT), siempre poniendo en alto la bandera tricolor. Si lo ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale “William, usted es un valor dominicano en NY”.

►Servicio comunitario: El Programa de Confidencialidad de Dirección de NY ayuda a sobrevivientes de violencia doméstica, acecho, agresión sexual, trata humana y otros peligros autorizados. Loas elegibles reciben una dirección sustituta. Así pueden hacer trámites sin revelar públicamente dónde viven, estudian o trabajan. Visitar = https://es.dos.ny.gov/ACP

► Cultura General: 1- La velocidad de un estornudo puede alcanzar hasta 160 km/h. 2- El músculo que más trabaja; el corazón, con más de 100 mil latidos a diario. 3- Células de sangre en una gota; aproximadamente 5 millones de glóbulos rojos. 4- El hueso más fuerte; el fémur, puede soportar el peso de un automóvil. 5- Velocidad de crecimiento de las uñas; en las manos crecen más rápido que en los pies. 6- El cerebro posee más de 86 mil millones de neuronas. 7- La cantidad de agua en los pulmones; un 83%. 8- Las orejas siguen creciendo toda la vida, al igual que la nariz.

►Salud: Actualmente en los vecindarios de Melrose y Morrisania, en los códigos postales 10451 y 10456, en El Bronx, donde residen miles de dominicanos, entre otras etnias, hay un brote de legionelosis con un fallecido y cinco enfermos, según el Departamento de Salud de NYC. Las autoridades instan a quienes hayan trabajado, visitado la zona o residan en ella si se sienten afectadas desde finales de agosto a que busquen atención médica si presentan síntomas parecidos de neumonía, a los de la gripe, fiebre, tos, dolores musculares o dificultad para respirar. La enfermedad no es contagiosa y puede tratarse con antibióticos si se detecta a tiempo. Se origina por la exposición a agua contaminada que puede inhalarse en pequeñas gotas de agua o vapor.

►Cita: «La ingratitud es la amnesia del corazón.” (Refrán popular)

►Dólar y Euro hasta este domingo 6: Compra del dólar = $57078 y venta = $59.72; Compra euro = $66.76 y venta = $71.10

►Precios combustibles: (Quedan sin aumento). Del 12 al 18 de septiembre: Gasolina Premium = $341.10 Gasolina Regular = $310.50; Gasoil Optimo = $293.10; Gasoil Regular = $262.80; Gas licuado = $135.20; Gas natural = $43.97.

►Para comunicarse con nosotros: santodomingoaldia@yahoo.com