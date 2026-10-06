ProDominicana lleva oferta a 3 grandes ferias internacionales

El director de ProDominicana, Vladimir Pimentel, dijo este lunes que recorrido comenzará en Fruit Attraction 2026, en Madrid.

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SANTO DOMINGO.- El Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (ProDominicana) llevará durante octubre la oferta exportable nacional a tres de las principales ferias internacionales del sector, con el objetivo de conectar empresas dominicanas con nuevos compradores y fortalecer oportunidades de negocios en mercados estratégicos.

La agenda comenzará con Fruit Attraction 2026, del 6 al 8 de octubre en IFEMA Madrid, España. Luego continuará con The Global Produce & Floral Show, del 15 al 17 de octubre en Orlando, Estados Unidos, y concluirá con SIAL Paris 2026, del 17 al 21 de octubre en el recinto Paris Nord Villepinte, Francia.

PRODUCTOS DOMINICANOS EN MERCADOS ESTRATÉGICOS

En estos encuentros, productores y exportadores dominicanos tendrán la oportunidad de establecer contactos con compradores, importadores y distribuidores internacionales, además de presentar la variedad y calidad de productos nacionales, entre ellos frutas, vegetales, flores y alimentos procesados.

El director ejecutivo de ProDominicana, Vladimir Pimentel F., destacó que la participación del país trasciende la exhibición de productos, al permitir identificar nuevas tendencias de consumo, establecer vínculos comerciales y explorar canales para ampliar la presencia de la oferta exportable dominicana.

MÁS OPORTUNIDADES PARA LOS EXPORTADORES

“Con esta agenda internacional, la República Dominicana continúa acompañando a sus exportadores en su proceso de crecimiento y proyecta al país como un socio comercial cercano, competitivo y confiable, especialmente en los mercados de Estados Unidos y Europa”, afirmó Pimentel.

Agregó que el equipo de exportación de ProDominicana trabaja para concretar oportunidades de negocios y generar resultados que contribuyan a ampliar la presencia de los productos dominicanos en los mercados internacionales.

Para consultar información sobre comercio exterior, inversión y oportunidades de negocios, ProDominicana dispone de ProInteligencia, plataforma que ofrece análisis estadísticos, perfiles de países y otros recursos para apoyar la toma de decisiones de exportadores e inversionistas.

an/am