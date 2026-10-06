Leones adquieren Amed Rosario en cambio con Tigres del Licey

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SANTO DOMINGO.- Los bicampeones nacionales, Leones del Escogido, adquirieron al utility de Grandes Ligas Amed Rosario, junto con una selección de quinta ronda del Draft 2027 de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM), en un cambio con los Tigres del Licey que envió al jardinero Elier Hernández al conjunto azul.

El gerente general del Escogido, Carlos Peña, destacó la experiencia y versatilidad de Rosario, así como su capacidad ofensiva, al valorar la incorporación del jugador a la plantilla escarlata.

“En Amed incorporamos a un jugador de experiencia, versátil y con un bate probado que nos brinda diferentes opciones en la construcción de nuestro roster. Además, sumamos una selección que representa otro activo importante para el futuro de la organización”, expresó Peña.

Rosario, de 30 años, acumula 10 temporadas en las Grandes Ligas. En 87 partidos esta temporada con los Yankees de Nueva York registró 10 jonrones, 34 carreras impulsadas, 28 anotadas y promedio de bateo de .238.

En su carrera en las Mayores presenta promedio de .271, OPS de .706, 79 cuadrangulares, 174 dobles y 423 carreras impulsadas en 1,091 encuentros.

El jugador, oriundo de Santo Domingo, también aporta versatilidad defensiva, con capacidad para desempeñarse en el campocorto, la tercera base y la segunda almohadilla.

El Escogido agradeció a Elier Hernández por sus aportes durante las tres temporadas que permaneció con la organización y le deseó éxitos en la nueva etapa de su carrera.

VARIAS FIGURAS SE INTEGRAN A LOS CAMPEONES

Mientras se produce el movimiento entre los dos equipos capitalinos, los Leones continúan reforzando su preparación para la temporada 2026-27 de la LIDOM, que comenzará el 16 de octubre.

Los jardineros Junior Lake y Franchy Cordero, el infielder Jonathan Guzmán y el prospecto de receptoría Rainiel Rodríguez se incorporaron este lunes a los entrenamientos del conjunto en la academia de los Yankees de Nueva York, en Boca Chica.

Lake, Cordero y Guzmán fueron piezas importantes en los dos últimos campeonatos del Escogido y vienen de conquistar también el título con los Toros de Tijuana en la Liga Mexicana de Béisbol.

Rodríguez, considerado el principal prospecto de los Cardenales de San Luis y uno de los principales prospectos de las Grandes Ligas, tuvo este verano una destacada actuación ofensiva. En 115 partidos entre Clase A Avanzada y Doble A bateó para .324, con 27 jonrones, 87 carreras impulsadas, 97 anotadas, 30 dobles y OPS de .987.

La organización de San Luis dará a conocer posteriormente su plan de trabajo para el receptor durante el receso de temporada de las Grandes Ligas.

También se incorporaron los lanzadores Iván Armstrong y Jordarlin Mendoza. Armstrong registró efectividad de 2.01 y 43 ponches en 44.2 entradas con los Acereros del Norte, en México, mientras Mendoza pertenece a los Yankees de Nueva York y fue seleccionado por el Escogido en la octava ronda del Draft 2026 de la LIDOM.

Entre los jugadores de posición se presentó además el jardinero Stiven Martínez, de 19 años, quien actuó en Clase A con los Orioles de Baltimore y terminó con promedio de .242, 14 cuadrangulares, 14 bases robadas, 58 impulsadas y OPS de .720 en 102 partidos.

Durante el fin de semana también se integraron los lanzadores Robinson Martínez, Alex Martínez y el refuerzo Reid VanScoter. Previamente se había unido al conjunto el importado Kelly Austin.

Los Leones continuarán sus entrenamientos este martes a las 9:00 de la mañana en el complejo de los Yankees, pero posteriormente se trasladarán al estadio Tetelo Vargas para disputar, a las 11:00 de la mañana, un partido de pretemporada frente a las Estrellas Orientales.

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