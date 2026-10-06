Reúnen especialistas impulsar juntos medicina respiratoria

Directivas del Circulo de Egresados del HSBG y el Capítulo de Cirujanos Torácicos.

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SANTO DOMINGO.- El Círculo de Neumólogos Egresados del Hospital Salvador Bienvenido Gautier (HSBG) y el Capítulo de Cirujanos Torácicos, filiales de la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía del Tórax (SDNCT), reunieron a especialistas nacionales e internacionales durante NeumoMeet 2026, encuentro celebrado del 2 al 4 de octubre.

La actividad puso énfasis en la necesidad de fortalecer la coordinación entre neumólogos y cirujanos torácicos para determinar el tratamiento más adecuado según las condiciones de cada paciente.

La presidenta del Círculo de Neumólogos Egresados del HSBG, doctora Ángela Araujo, destacó que el encuentro refleja la evolución de la medicina respiratoria hacia tratamientos personalizados. Mientras, el presidente del Capítulo de Cirujanos Torácicos, doctor Julio Jiménez, resaltó la importancia de la comunicación entre ambas especialidades, especialmente ante pacientes que requieren cirugía.

La apertura contó con la presencia del presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), doctor Luis Peña Núñez, y de la presidenta de la SDNCT, Maribel Jorge.

AVANCES EN DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO

Durante el encuentro se abordaron avances en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades respiratorias, así como el uso de tecnología e inteligencia artificial en la práctica médica.

El programa incluyó temas sobre asma grave, EPOC, infecciones respiratorias, enfermedades intersticiales y vasculares, tuberculosis, tabaquismo y cáncer de pulmón. También se analizaron terapias biológicas, vacunación y tratamientos personalizados.

La cirugía torácica tuvo espacio con contenidos sobre trauma, drenaje torácico, reconstrucción de la pared torácica, cirugía pediátrica y enfermedades del mediastino.

RECONOCIMIENTO Y NUEVAS GENERACIONES

Como parte de la agenda, fueron reconocidos por su trayectoria los doctores Bienvenido Peña Jiménez y Héctor Enrique Castro Pérez, por sus aportes a la medicina respiratoria y quirúrgica.

El encuentro también incluyó “NeumoMeet Next Generation”, iniciativa dirigida a residentes de neumología y cirugía torácica, quienes presentaron casos clínicos y trabajos originales y participaron en una competencia académica.

Los organizadores destacaron que la integración entre ambas especialidades constituye una herramienta clave para ofrecer diagnósticos y tratamientos más oportunos y precisos.

an/am