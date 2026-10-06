Roberto Quiroz presenta libro sobre retos del nuevo Código

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTO DOMINGO.- El abogado litigante y penalista Roberto Quiroz, primer suplente del Defensor del Pueblo, presentó su nuevo libro Código Penal para Litigantes, una obra concebida como herramienta práctica para los profesionales del derecho que deberán enfrentar los desafíos del nuevo Código Penal dominicano.

Quiroz, abogado no vidente y estudioso del derecho penal, dirige el Departamento de Litigio Estratégico de la Defensoría del Pueblo. Antes de asumir esa responsabilidad, ejerció durante más de 15 años como defensor público, experiencia que se refleja en el enfoque práctico de la publicación.

El libro facilita la comprensión y aplicación de las nuevas disposiciones penales mediante una metodología que permite identificar las distintas infracciones y los elementos necesarios para determinar su configuración jurídica.

APORTE A LA LITIGACIÓN PENAL

Entre sus principales aportes figura el análisis del verbo típico, los sujetos activo y pasivo y los elementos objetivos y subjetivos de cada infracción, además de las circunstancias que permiten establecer cuándo una conducta es dolosa o culposa.

La obra aborda las infracciones desde las categorías fundamentales de la teoría del delito: tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. Con ello, ofrece herramientas para construir argumentos jurídicos y desarrollar estrategias de litigación desde la perspectiva de la acusación y la defensa.

Quiroz destacó la importancia de que los operadores jurídicos actualicen sus conocimientos ante las transformaciones introducidas por el nuevo régimen penal.

ENTREGA AL DEFENSOR DEL PUEBLO

Durante la presentación, Quiroz entregó uno de los primeros ejemplares al Defensor del Pueblo, Pablo Enrique Ulloa, con quien conversó sobre la importancia de fortalecer el conocimiento jurídico y la protección de los derechos fundamentales dentro del sistema de justicia.

Código Penal para Litigantes está dirigido a abogados, defensores públicos, fiscales, jueces, estudiantes de derecho y demás profesionales vinculados al sistema de justicia penal.

an/am