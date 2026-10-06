MIVED emite 203 licencias de construcción en septiembre

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTO DOMINGO.- El Ministerio de Vivienda y Edificaciones (MIVED) emitió 203 licencias de construcción durante septiembre de 2026, cifra récord para un solo mes desde que esa responsabilidad pasó a la institución, informó el ministro Jean Luis Rodríguez durante la Agenda Semanal sobre Vivienda y Desarrollo Social.

Las licencias autorizadas representan alrededor de RD$57,133 millones en inversión, reflejando el dinamismo del sector privado de la construcción y su aporte a la actividad económica nacional.

Rodríguez explicó que el MIVED también otorgó 14 permisos de inicio de obras durante septiembre, luego de separar este indicador de las licencias de construcción para evitar que ambos conceptos sean contabilizados como uno solo.

En lo que va de 2026, el Ministerio ha emitido 1,476 licencias de construcción, para un incremento de 93 % respecto al mismo período de 2025.

BUROCRACIA CERO PARA AGILIZAR PROCESOS

El ministro destacó que el Gobierno trabaja junto al programa Burocracia Cero en la modernización de los procesos de permisología, con el propósito de reducir los trámites que deben realizar los desarrolladores ante distintas instituciones públicas.

La iniciativa busca agilizar la gestión de proyectos y evitar que los inversionistas tengan que tramitar por separado documentos y autorizaciones ante diferentes entidades. Rodríguez adelantó que en las próximas semanas se anunciarán nuevos avances.

SECTOR PRIVADO IMPULSA EL CRECIMIENTO

Durante la presentación, el Gobierno resaltó que la construcción registró un crecimiento de 7.9 % en agosto, con una participación aproximada de 80 % del sector privado y 20 % del público.

Las autoridades atribuyeron parte de este dinamismo a los incentivos para promover proyectos, especialmente viviendas de bajo costo.

El presidente Luis Abinader señaló que la expansión constructiva se observa en distintas zonas del país. En Santiago, la mancha urbana pasó de unos 92 kilómetros cuadrados en 2020 a 135 kilómetros cuadrados, reflejando el crecimiento de la ciudad y de los proyectos habitacionales.

El Gobierno sostiene que la inversión pública, los incentivos privados y la agilización de permisos contribuyen al crecimiento económico y a ampliar la oferta de viviendas.

an/am