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¿Nos esforzamos en abrir nuestro entendimiento ante el vendaval de acontecimientos que nos abaten permanentemente? ¿Sabían que, del entendimiento de los procesos universales al que se encuentran sometido la comunidad de naciones, pueblos y tribus bajo la bóveda celeste, dependerá la redención de nuestras almas?

Es bueno aclarar, que conocimiento no es sabiduría, y aun la sabiduría más trascendente, solo es una emisaria de la verdad, el Simón de Cirene ayudándonos a sobrellevar el peso que implica transitar la senda que nos conduce al Gólgota.

La guerra de Ucrania es el logo primordial de este siglo, entenderla a la luz de la revelación divina, nos evitaría la calamidad de presenciar nuestro propio funeral; YHVH dijo: “Abriré mi boca en parábola” (Salmos 78, 2). La misma convulsión por la que atravesamos nos precipita a la oscuridad, resistirse no nos guarda de la tormenta. ¡Que tiempos estos!

Los gobiernos del mundo son el maso dirigido contra los pueblos, los estados naciones son la fortaleza resguardando su agenda oculta, monopolizando la violencia de las sociedades, dominan el discurso, y los pueblos, a la espera de su redentor. La prensa, el primer ministro del horno de fuego, diseñada para encubrir la verdad, promover la ilusión del poder gobernante (inexistente), es el combustible que mantiene en movimiento a Nabucodonosor. Los enlistados bajo las columnas de Sadrac, Mesac y Abed-nego, asumirán las riendas del Mundo Nuevo. Orar sin descanso, en súplica incesante y todo ruego, clamando al Altísimo Dios por la sabiduría del cielo.

La cabeza visible del régimen de Kiev en Ucrania, Volodimir Zelenski, no alcanzó la más alta magistratura del estado ucraniano al azar, Nabucodonosor lo hizo, y no olviden que para sostenerse solo bastará encubrir la verdad. Todo lo que salga de ese régimen es una construcción ajena a las buenas nuevas del redentor de las almas, el tiempo de los holocaustos ceso, la verdad, habitando en la oscuridad (1 Reyes 8,12), nos fue revelada, y los reinos se tambalearon.

Todo aquello que sea contrario a la revelación de un mundo nuevo naciendo, que es exactamente lo que se encuentra sucediendo en la actualidad, está siendo cortado inmisericordemente, el tiempo de una maldad estructurada transnacionalmente, sometiendo a los pueblos de la tierra y haciendo de las naciones sus cárceles, finalizó.

Laboratorios

Tulsi Gabbard, quien se desempeñó como Directora de Inteligencia Nacional de los Estados Unidos de Norteamérica desde el 12 de febrero del 2025 hasta el 19 de junio del 2026, en la última etapa de su gestión, impulsó que Washington desclasificará un informe sobre la financiación de más de 120 laboratorios biológicos repartidos en más de 30 países, incluida Ucrania.

En dichas revelaciones resaltó la financiación de EE. UU de más de 40 laboratorios en Ucrania. La investigación determinó que las instalaciones albergan patógenos de guerra biológica de la época soviética y que EE. UU se encargaba de formar a los científicos ucranianos en tareas de biocontención, laboratorios de armas biológicas y patógenos causantes de enfermedades. Un sinnúmero de países occidentales posee en Ucrania laboratorios de este tipo.

Ya en julio del 2023 el teniente general Ígor Kirlíov, jefe de las Tropas de Defensa Radiológica, Química y Biológica de las Fuerzas Armadas de Rusia, para ese entonces, lo había advertido, revelando las actividades biológicas militares estadounidense en Ucrania y otros países, incluyendo Sudamérica. Kirlíov fue asesinado en 2024 en un atentado terrorista con bomba, orquestado por el régimen de Kiev, según fuentes de Rusia.

Podemos darnos cuenta de que no se trata de un conflicto simple entre dos naciones, se trata de una guerra que traspasa los limites ucranianos, involucra naciones tales como los Estados Unidos de Norteamérica, Francia, Alemania, Reino Unido, Sudamérica y otras. He revelado en otras contribuciones la presencia de laboratorios similares en territorio dominicano.

Otra arista del régimen de Kiev que a occidente no le interesa que sepamos.

Las guerras generan desplazamientos de poblaciones completas, incluido miles de niños, la primera dama del régimen de Kiev, Elena Zelenska, dirige una fundación que asiste a esos niños dado el estado de vulnerabilidad a causa de los combates militares, transportándolos a albergues infantiles. ¿Sabían que esa fundación esta siendo investigada por trafico de niños desde Ucrania hacia Alemania, Inglaterra, Francia y otros destinos?

Las guerras son muy convenientes para esa macabra industria del tráfico de niños a gran escala, la investigación a la fundación que gestiona la esposa de Zelenski se encuentra activa, ya se han reunidos sendos informes que incluyen listado de niños transportados a diferentes destinos, rutas, beneficiarios y para que fines. Cuando se abra esa caja de pandora, y muy pronto será, el mundo ya no lo veremos igual.

Dominicana.

¿Sabían que existen estructuras ucranianas vinculadas al régimen de Zelenski que levantaron campamentos militares en diferentes zonas del territorio dominicano con el consentimiento de las autoridades desde el año 2023? Me imagino que nuestro pueblo bueno no conocía sobre esto ¿la prensa occidental nos habló de esto? Y se involucraron en nuestras instituciones republicanas operando con fines perversos, tan diversos han sido sus objetivos que resalta el tráfico de niños a gran escala. Al tiempo que manejan asesoramiento en tecnología militar.

¿Sabían que investigaciones en curso han arrojado que desde el régimen de Kiev se han traficado cantidades de niños rusos y ucranianos con destino a la República de Dominicana para llevar a cabo rituales de sacrificios satánicos? Los Tribunales Militares están preparados para proceder contra estas estructuras criminales satanistas. Ya sabemos a qué vino Serguei Lavrov a La Dominicana el 30 de abril del 2025.

jpm-am