Chiquito Team Band estrena “A Todo Color” con cinco temas

La nueva producción representa otra página en la trayectoria de la orquesta.

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SANTO DOMINGO.- La celebración del cumpleaños de Rafael Berroa, “Chiquito”, líder de Chiquito Team Band, llega acompañada de música nueva con el estreno de “A Todo Color”, un EP de cinco canciones que Emmanuel Frías, también líder de la agrupación, compadre, productor, pianista y arreglista, le entrega como regalo de cumpleaños.

La producción, disponible desde este 5 de octubre en todas las plataformas digitales, incluye “Me Va a Extrañar”, “Divina Tú”, “Querida”, “Elvira Que No Se Vira” y “Mientes Tan Bien”, cinco temas que exploran diferentes matices de la salsa, desde el romanticismo y la nostalgia hasta la alegría, la rumba y el baile.

El EP reúne además a los cuatro cantantes de la orquesta, quienes participan en cada una de las canciones y aportan sus particulares registros y colores vocales a un repertorio marcado por diversas emociones y ambientes.

UNA PRODUCCIÓN CON SONIDO PROPIO

Bajo la dirección musical y los arreglos de Emmanuel Frías, “A Todo Color” lleva canciones conocidas al lenguaje característico de Chiquito Team Band, con una sonoridad fresca, dinámica y contemporánea, sin apartarse de la esencia que ha identificado a la agrupación dentro de la salsa dominicana.

La producción representa también un gesto de amistad y hermandad entre Frías y Chiquito, quienes han compartido escenarios, proyectos y años de trabajo en una agrupación que ha logrado construir una identidad reconocible dentro del género.

CHiquito Team Band reafirma su identidad

Chiquito Team Band se ha distinguido por desarrollar un sonido propio, combinando elementos de la salsa tradicional con una interpretación moderna y una propuesta capaz de conectar con distintas generaciones.

A lo largo de su trayectoria, la agrupación ha llevado su música a escenarios nacionales e internacionales, consolidando una presencia destacada dentro del movimiento salsero dominicano.

UN REGALO PARA LOS SEGUIDORES

Con “A Todo Color”, el cumpleaños de Rafael Berroa “Chiquito” se convierte también en una celebración musical para los seguidores de la agrupación, que reciben este nuevo material como un regalo surgido desde la propia familia de Chiquito Team Band.

El EP representa una nueva página en la trayectoria de la orquesta y reafirma su apuesta por mantener vigente una propuesta salsera con identidad, energía y capacidad para renovarse.

an/am