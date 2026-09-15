Suplidores almuerzo escolar piden auditar adjudicaciones del INABIE

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SANTO DOMINGO.- Las MIPYMES suplidoras del almuerzo escolar del INABIE exigieron detener la entrega de anticipos correspondientes a contratos que consideran cuestionados y reclamaron mayor transparencia en el proceso de adjudicación.

Los suplidores solicitaron la publicación de los expedientes, una nueva inspección de las cocinas y la realización de una auditoría forense independiente para revisar las adjudicaciones realizadas.

SUPLIDORES DENUNCIAN PRESUNTAS IRREGULARIDADES

Durante su reclamo, los suplidores denunciaron presuntas irregularidades en las evaluaciones y asignaciones, por lo que pidieron investigar el proceso y establecer responsabilidades antes de continuar con nuevas adjudicaciones.

Asimismo, plantearon la necesidad de garantizar que los procedimientos utilizados para seleccionar a los proveedores cumplan con criterios de transparencia, igualdad y competencia.

INABIE DEFIENDE PROCESO DE LICITACIÓN

De su lado, el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) informó que sostuvo una reunión con los suplidores una semana antes de la protesta y aseguró que el proceso de licitación incorporó controles técnicos y digitales destinados a reducir la discrecionalidad.

La institución explicó que 1,729 oferentes fueron adjudicados de un total de 2,644 participantes, como resultado del proceso de evaluación.

El INABIE también indicó que permanece a la espera de una respuesta de la Contraloría General de la República para continuar con la asignación de nuevas raciones alimenticias.

Los suplidores, sin embargo, consideran necesario revisar los contratos y las evaluaciones antes de que se produzcan nuevas asignaciones o se entreguen recursos correspondientes a procesos que, según sostienen, deben ser sometidos a un escrutinio independiente.

La controversia se produce en medio de los reclamos de las MIPYMES por mayor claridad en los procedimientos de contratación y por garantías de que las adjudicaciones respondan a criterios objetivos y verificables.

an/am