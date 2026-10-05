Ramfis pide reforzar controles migratorios tras incidentes RD

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SANTO DOMINGO.- El presidente del partido Esperanza Democrática, Ramfis Domínguez Trujillo, pidió al Gobierno reforzar los controles migratorios y fronterizos, tras los incidentes registrados durante el partido de fútbol entre República Dominicana y Haití, celebrado en el Estadio Olímpico Félix Sánchez.

Domínguez Trujillo aclaró que su reacción no está relacionada con el resultado deportivo, en el que Haití se impuso 4-1 a República Dominicana, sino con las situaciones ocurridas en uno de los accesos al estadio y las controversias surgidas posteriormente.

En un video publicado en sus redes sociales, sostuvo que los problemas de acceso, que incluyeron aglomeraciones y el ingreso descontrolado de personas, deben llevar a las autoridades a reflexionar sobre el cumplimiento de las normas y la seguridad.

La Federación Dominicana de Fútbol reconoció dificultades en el acceso, aunque su presidente, José Deschamps, calificó los hechos como “incidentes menores”.

CUESTIONA DECLARACIONES DE JUGADORES HAITIANOS

El dirigente político también cuestionó declaraciones atribuidas a los futbolistas haitianos Wilson Isidor y Duckens Nazon después del encuentro, relacionadas con Haití y la isla La Hispaniola.

Domínguez Trujillo consideró que el episodio debe servir para debatir la historia de las relaciones entre República Dominicana y Haití, así como para defender la soberanía nacional. “Vamos a hablar de historia”, manifestó.

RECLAMA TRANSPARENCIA EN DEPORTACIONES

El presidente de Esperanza Democrática aprovechó su pronunciamiento para reiterar su posición de endurecer las políticas migratorias y fortalecer la seguridad fronteriza.

“Es el momento de exigir a las autoridades transparencia en las deportaciones, transparencia en la construcción de un muro real, no una verja perimetral; control, orden y ley, mano dura con la migración”, declaró.

Finalmente, exhortó a no considerar los hechos como un incidente aislado, sino como una oportunidad para exigir el cumplimiento de las leyes migratorias y fronterizas.

“No nos quedemos de brazos cruzados ante este episodio tan lamentable. Valgámonos de eso para echar el pleito. Es nuestro derecho soberano”, concluyó.

an/am