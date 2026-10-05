Miembros PRM Santiago crean comando apoyo David Collado

El encuentro, celebrado en el Club de Choferes de Santiago de los Caballeros, estuvo orientado a definir los lineamientos para la conformación y funcionamiento de las estructuras territoriales del CAD.

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SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.—El Comando de Apoyo a David Collado (CAD) desarrolló este sábado una jornada de organización en este municipio con la participación de 450 dirigentes y representantes del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

El encuentro, celebrado en el Club de Choferes, estuvo orientado a definir los lineamientos para la conformación y funcionamiento de las estructuras del CAD en las diferentes zonas y distritos del municipio.

Fue encabezado por el ingeniero Leito Aguilera, coordinador municipal del CAD en Santiago, quien estuvo acompañado de Dharuelly D’Aza, directora ejecutiva; Ulises Rodríguez, alcalde del municipio de Santiago; Víctor D’Aza, presidente de la Liga Municipal Dominicana (LMD) y el diputado Aníbal Díaz, enlace del proyecto en la provincia.

Durante el mismo se dio a conocer el instructivo de organización y estrategia electoral del movimiento.

Cristian Castro explicó el contenido del programa y presentó las pautas establecidas para la organización territorial, distribución de responsabilidades y trabajo electoral de las estructuras locales.

RESPALDO IMPORTANTE

A la actividad también asistieron los diputados Braulio Espinal y Dilenia Santos, así como Stammy Colón; la directora de Organización, Amarilis Baret; el director electoral, Nelson Abreu; la directora de Operaciones, Claribel Torres; el coordinador de Juventud, Yansy Pacheco; el coordinador de Deportes, Natanael Peña; y el coordinador del frente de Salud, doctor Yussef Serulle.

Asimismo, dirigentes regionales y territoriales, entre ellos Oscar Reyes, Frank Medina, Esmeily Espinal, Magdalena Rodríguez, Cholo de Óleo, Leonardo Vásquez, Darío Siri y Raúl Domínguez.

La representación distrital estuvo integrada, entre otros, por Arnulfo, Aulio Espinal, Henry Vargas, Rosmarvin Rojas, William Salcedo y Lincho.

Al cierre de la actividad, Aguilera señaló que el trabajo de la estructura municipal estará sustentado en tres ejes: integración, organización y dirección, que definió como fundamentales para fortalecer el proyecto de cara a la convención prevista para 2027.

dh/am/sp