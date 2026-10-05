Violencia con distintos rostros llega a tribunales dominicanos

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Santo Domingo, 5 oct.- Tres casos judiciales divulgados en las últimas 72 horas por el Ministerio Público dominicano muestran hoy diferentes expresiones de la violencia: un homicidio relacionado con la creencia en la hechicería, un robo y una violación sexual.

Los expedientes, aunque no permiten establecer por sí mismos una tendencia sobre la criminalidad, revelan la diversidad de circunstancias que pueden desembocar en delitos graves y, al mismo tiempo, la respuesta de los investigadores y los tribunales ante hechos que tuvieron como víctimas a personas en situaciones de vulnerabilidad.

Uno de los procesos terminó con una condena de 20 años de prisión para Juan Carlos Abreu Romero por el homicidio del ciudadano haitiano Joselin Antonie, de 72 años, ocurrido en marzo de 2025 en Santo Domingo Este.

Según el expediente, ambos discutían cuando Abreu Romero acusó a Antonie de haberle causado daños mediante hechicería. El condenado tomó entonces un cuchillo y le ocasionó varias heridas que provocaron la muerte del anciano.

OTRO CASO

Otro caso, todavía en fase de investigación, involucra a una mujer enviada a prisión preventiva por tres meses, acusada de despojar a un hombre de numerosas pertenencias después de ofrecerle una bebida que, según la acusación, le hizo perder el conocimiento.

El hecho ocurrió en una torre del sector La Esperilla, en Santo Domingo, después de que ambos acordaran encontrarse a propósito de una publicación sobre la venta de pañales.

La víctima despertó varias horas después y descubrió que le habían sustraído una computadora, cuatro teléfonos celulares, relojes Rolex y AP, dinero, tarjetas bancarias y otros objetos.

El tercer expediente corresponde a un individuo sentenciado a 15 años de prisión por violar a una mujer en Santiago, después de golpearla, intentar estrangularla y amenazarla de muerte.

El hecho ocurrió en junio de 2024, cuando el condenado interceptó a la víctima en una calle, la despojó de sus pertenencias y la llevó hasta un lugar apartado.

DIFERENCIA ENTRE LOS PROCESOS

Más allá de las diferencias entre los tres procesos, los expedientes muestran a víctimas expuestas a distintas formas de violencia y a agresores que aprovecharon circunstancias particulares para cometer los hechos, que no son aislados en este país.

Las condenas y las medidas de coerción representan la respuesta posterior al delito. El desafío de fondo sigue estando en prevenir hechos que, por sus características, pueden dejar consecuencias irreparables para las víctimas y sus familias.

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