Condenan a 20 años a hombre mató a otro acusaba hechicería

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SANTO DOMINGO.- Un tribunal condenó a 20 años de prisión a un hombre que mató a otro durante una discusión en la que lo acusaba de haberle causado daños mediante hechicería, en un hecho ocurrido en marzo de 2025 en el sector Luz María, en Santo Domingo Este.

Juan Carlos Abreu Romero deberá cumplir la pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, en la provincia San Cristóbal, además de pagar una indemnización de RD$2 millones a los familiares de la víctima, Joselin Antonie, conocido como Nelson, de nacionalidad haitiana y 72 años.

De acuerdo con el expediente instrumentado por el fiscal investigador Jesús Manuel Núñez, el hecho ocurrió la mañana del 1 de marzo de 2025, cuando Abreu Romero y Antonie sostenían una acalorada discusión.

Durante el altercado, el hoy condenado acusó a Antonie de haberle hecho daño mediante hechicería. En medio de la disputa, Abreu Romero sacó un cuchillo y le propinó varias estocadas en diferentes partes del cuerpo, heridas que le provocaron la muerte.

MINISTERIO PÚBLICO PRESENTÓ PRUEBAS

Durante el juicio, el Ministerio Público, representado por la fiscal litigante Ana Basora, presentó ante el tribunal los elementos probatorios con los que sustentó la responsabilidad penal de Abreu Romero.

Los jueces del Segundo Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este, Julio de los Santos Morla, presidente, y Yuri Cuevas de la Cruz y Ana Miledys Taveras, miembros, dictaron la sentencia tras valorar las pruebas aportadas por el órgano acusador.

Abreu Romero fue procesado por violar los artículos 295 y 304 del antiguo Código Penal dominicano, que tipifican y sancionan el homicidio voluntario, así como los artículos 83 y 86 de la Ley 631-16, sobre Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.

La sentencia acogió la petición del Ministerio Público y establece, además de la pena privativa de libertad, la indemnización económica a favor de los familiares de la víctima.

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