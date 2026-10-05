Abinader plantea se elimine el uso del término “doméstica”

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SANTO DOMINGO.- El presidente Luis Abinader consideró este lunes que el término “doméstica” puede resultar despectivo para referirse a las personas que realizan labores del hogar y planteó la necesidad de eliminar progresivamente su uso.

“Yo creo que hasta la palabra doméstica es insultante, eso hay que ir eliminando esa palabra. Un término totalmente despectivo”, expresó el mandatario durante la evaluación de la aspirante a jueza de la Suprema Corte de Justicia, Úrsula Josefina Carrasco Márquez, en las vistas públicas del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

Abinader destacó la importancia del trabajo que realizan quienes se encargan del cuidado del hogar y de los niños, al señalar que en muchos casos desempeñan un papel fundamental en la crianza y educación de los menores.

El jefe de Estado recordó que su administración había abordado anteriormente la situación laboral de quienes realizan estas tareas mediante una disposición administrativa destinada a establecer un tratamiento diferente para este sector.

Sin embargo, explicó que dicha medida fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional.

El mandatario indicó que, posteriormente, el tema quedó incorporado en el nuevo Código Laboral, que establece disposiciones para regular las condiciones de los trabajadores que realizan labores del hogar.

Durante su evaluación ante el CNM, Carrasco Márquez planteó la necesidad de revisar el régimen laboral aplicable a este sector y establecer mecanismos que permitan ampliar su protección laboral y acceso a la seguridad social.

La aspirante también propuso evaluar modelos de contratación mediante empresas especializadas, con el propósito de que quienes realizan estas labores puedan acumular derechos y beneficios que contribuyan a garantizar su protección laboral y jubilación.

En las vistas públicas participaron, además de Abinader, quien preside el CNM, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina; el presidente del Senado, Ricardo de los Santos; el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco; el presidente del Tribunal Constitucional, Napoleón Estévez Lavandier; la jueza Nancy Salcedo Fernández; el senador Omar Fernández y el diputado Tobías Crespo.

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