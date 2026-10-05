EEUU pide «transparencia» tras caso peste pulmonar en Rusia

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WASHINGTON 5 Oct.- El Departamento de Estado estadounidense ha instado este lunes a las autoridades de Rusia a compartir información «de forma rápida y transparente» sobre el caso de presunta peste pulmonar en la región de Irkutsk, tras la muerte de una investigadora en un presunto accidente de laboratorio en Shelejov.

«Tenemos constancia de las noticias sobre un caso mortal de presunta peste pulmonar en la región de Irkutsk, en Rusia. Estamos siguiendo de cerca la situación junto con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y el resto de nuestros socios interinstitucionales», ha subrayado a Europa Press un portavoz del Departamento de Estado.

Pese a todo, las autoridades estadounidenses han incidido en que no se han confirmado muchos detalles respecto al caso por lo que ha animado a Moscú a que «comparta información precisa de forma rápida y transparente».

MARCO RUBIO: «SE SABE LO QUE SE SABE»

Horas después, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha ahondado en esta tesis al señalar que Washington «sabe lo que sabe» y esto depende de los detalles desvelados por Rusia. «Parece que hubo un trabajador de un laboratorio que se infectó, y existe preocupación por que se pudiera haber propagado, al menos internamente», ha indicado, en declaraciones a la prensa antes de viajar a Islandia.

Según ha dicho hay pocos desplazamientos entre Estados Unidos y Rusia, pero Washington está vigilando como evoluciona la situación y si la peste pulmonar «sale del laboratorio».

«Estamos observando y vigilando de cerca. No creo que haya motivo para alarmarse, pero sí es motivo para prestarle atención y simplemente mantenerlo bajo vigilancia, y eso es lo que estamos haciendo», ha argumentado.

Por su lado, las autoridades de Rusia han asegurado que la situación epidemiológica en la región de Irkutsk es «estable», después de activar una serie de medidas de emergencia durante los últimos días a causa de la muerte de una investigadora en un presunto accidente de laboratorio en Shelejov.

Moscú ha manifestado que ya hay medidas en marcha en respuesta al suceso, registrado el viernes en el Instituto Contra la Peste en Siberia y el Extremo Oriental.

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