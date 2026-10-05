Alemania y Francia instan a la UE imponer medidas a China

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MADRID/BRUSELAS, 5 Oct.- El canciller de Alemania, Friedrich Merz, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, han pedido a Bruselas que ponga en marcha instrumentos «decisivos» y «contundentes» contra aquellos países que provocan distorsiones en el mercado y superar así los desequilibrios del mercado, en un señalamiento a China que los líderes de las dos mayores economías de la Unión Europea (UE) no han querido hacer explícito.

En una misiva conjunta dirigida a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, han alertado del socavamiento de la igualdad de condiciones para las empresas europeas, la posición de la UE como productor industrial «clave y soberano» y su capacidad de innovación, lo que supondrá una mayor dependencia geopolítica y riesgos económicos para el continente.

«Por todas estas razones, necesitamos medidas urgentes para hacer frente a estas amenazas y diversificar y reducir los riesgos», han destacado Macron y Merz.

En este sentido, han insistido en que Bruselas debe dotarse de un instrumento «creíble» para reaccionar y adoptar acciones «contundentes», entre ellas la exclusión inmediata del mercado interior «si fuera necesario».

La petición de París y Berlín busca contrarrestar a terceros países que tratan «deliberadamente» de acabar con la igualdad comercial y no permitir unas condiciones de mercado justas mediante con decisiones políticas o económicas, provocando distorsiones «graves y sistémicas» en el mercado interior.

Francia y Alemania analizan que el mercado europeo se enfrenta a la entrada de gran cantidad de productos que no cumplen con la normativa de la UE, inclusive infringiendo aquellas relacionadas con la seguridad de los consumidores, al tiempo que han indicado que el desajuste y la infravaloración de los tipos de cambio reales favorecen una ventaja en términos de competitividad y encaminan a mayores desequilibrios con Bruselas.

BRUSELAS

Por su parte, la Comisión Europea ha acogido «muy favorablemente» la carta remitida por Macron y Merz y ha considerado que la iniciativa supone una «valiosa contribución al debate sobre «cómo debe responder la Unión Europea a los riesgos geoeconómicos y a los desequilibrios macroeconómicos mundiales».

«Está en línea con el trabajo de la Comisión Europea y con la clara posición de la presidenta sobre la competitividad y el enfoque hacia los socios comerciales, incluida China», ha señalado el portavoz comunitario de Comercio y Seguridad Económica, Olof Gill.

En todo caso, Bruselas ha avanzado que la cuestión «seguirá debatiéndose» en el Consejo Europeo que reunirá a los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintisiete los próximos 15 y 16 de octubre en la capital europea.

of-am