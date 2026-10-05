RD activa campaña prevenir la violencia contra las mujeres

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Santo Domingo, 5 oct.- República Dominicana puso en marcha hoy una campaña nacional para prevenir la violencia contra las mujeres, en un contexto marcado por decenas de feminicidios y miles de denuncias por violencia de género, intrafamiliar y delitos sexuales.

El Ministerio de la Mujer lanzó este lunes la campaña «Hablemos de Prevención», que durante seis semanas involucrará a más de 100 instituciones públicas, gobiernos locales, empresas privadas y organizaciones sin fines de lucro, con el propósito de promover la identificación temprana de señales de alerta y respuestas oportunas.

Entre enero y marzo de este año se registraron 17 mil 552 denuncias por violencia de género, intrafamiliar y delitos sexuales, según estadísticas de la Dirección Nacional contra la Violencia de Género del Ministerio Público.

En cuanto a los feminicidios, la procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, informó en septiembre que hasta entonces se notificaron 62 casos en el país.

La funcionaria señaló además que cerca de nueve de cada 10 víctimas no habían acudido previamente a las autoridades para denunciar agresiones y que en aproximadamente una cuarta parte de estos hechos el presunto agresor se suicidó.

Las organizaciones de la sociedad civil también han advertido sobre la persistencia del problema.

La Fundación Vida Sin Violencia contabilizó 70 feminicidios íntimos entre enero y septiembre, 23 más que en igual período de 2025, y reclamó revisar las políticas públicas de prevención, fortalecer el seguimiento estatal y promover la educación de los hombres.

La ministra de la Mujer, Gloria Reyes, llamó a prestar atención a comportamientos que pueden pasar inadvertidos o llegar a normalizarse, entre ellos los celos, el control, el aislamiento, la humillación y la vigilancia del teléfono.

La funcionaria sostuvo que reconocer esas señales, hablar sobre ellas y saber cuándo y dónde buscar ayuda puede contribuir a evitar que las situaciones de riesgo escalen.

La estrategia estará estructurada en torno a tres acciones: reconocer, hablar y actuar. Cada semana abordará un tema específico, desde la identificación de señales de alerta y la necesidad de no normalizar determinadas conductas hasta el acompañamiento, la búsqueda de ayuda y la continuidad de las acciones preventivas.

La iniciativa se desarrolla además mientras el Estado procura fortalecer la coordinación entre sus instituciones.

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