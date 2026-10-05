OPEP mantiene sin cambios la producción de petróleo mundial

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Washington, 5 oct.- La OPEP+ acordó mantener sin cambios sus objetivos de producción en noviembre, ante las interrupciones al tránsito marítimo producto del conflicto bélico en Medio Oriente que inciden en la producción y exportaciones del crudo.

La decisión se tomó el domingo en una breve reunión en línea de los siete miembros principales del grupo: Arabia Saudita, Rusia, Irak, Kuwait, Argelia, Kazajistán y Omán, según comunicó la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

Los flujos de exportación se situaron entre 60 y 80 por ciento de sus niveles normales durante los últimos meses.

Los siete miembros centrales de OPEP+ produjeron 25 millones de barriles diarios (bpd) en agosto, 630 mil bpd más que en julio, pero cerca de cinco millones de bpd menos que antes del conflicto, iniciado en febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.

El precio del crudo Brent, una de las tres principales referencias para los inversores en petróleo, permanece sobre 100 dólares por barril, frente a aproximadamente 73 dólares antes del inicio de la guerra.

Los precios habían retrocedido el viernes después de que líderes europeos acordaran liberar reservas de diésel a petición del presidente estadounidense Donald Trump, según reflejó el portal Mundo Marítimo.

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