MP acusa a 13 personas y cinco empresas por estafa electrónica

Parte de los imputados en el caso.

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SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público presentó acusación formal y solicitó apertura a juicio contra 13 personas y cinco empresas vinculadas a la estructura criminal desmantelada mediante la Operación Discovery 3.0, a la que atribuye estafas electrónicas, crimen organizado y lavado de activos.

Según el expediente, la red perjudicó a 141 víctimas en Estados Unidos, con pérdidas estimadas en US$5 millones, mediante centros de llamadas clandestinos, ingeniería social, suplantación de identidad, intimidación, sextorsión y falsas representaciones de autoridades o familiares.

La investigación contó con la cooperación del FBI de Estados Unidos y el apoyo de la División Especial de Investigación de Crimen Organizado Internacional (Deicroi) de la Policía Nacional.

LA ACUSACION

La acusación fue depositada ante el Juzgado de la Instrucción de Santiago por el director general de Persecución, Wilson Camacho; la titular de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos, Ramona Nova Cabrera; la fiscal titular de Santiago, Quirsa Milagros Abreu Peña, y el fiscal Claudio Alberto Cordero Jiménez.

Entre los acusados figuran Kelvin Bladimir Vásquez Santana, Yliana María Cruz García, Bernardo Taveras Vélez, Jesús Manuel Castaños Colón, Adderly Antonio Polanco Báez, Juan Luis Naranjo Gómez y José Ramón López Tavárez, además de otras seis personas.

Las empresas señaladas son INVERDOSA, JLNG Terracell, Rodríguez Vásquez MK Comercial, INVERMEG y Qemert Pro Technology.

El expediente establece que, después de obtener el dinero mediante las estafas, los recursos eran trasladados a República Dominicana mediante transferencias bancarias, remesadoras, criptomonedas e intermediarios, para posteriormente ser introducidos al sistema económico mediante empresas, inmuebles y vehículos.

La investigación financiera detectó operaciones de entre RD$12 millones y más de RD$120 millones, así como movimientos superiores a RD$134.8 millones.

Los principales líderes de la estructura, Óscar Manuel Castaños García, Joel José Cruz Rodríguez, Edward José Puello García y Gerardo Heriberto Núñez Núñez, fueron extraditados a Estados Unidos, donde enfrentan un proceso judicial en Boston, Massachusetts.

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