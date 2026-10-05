MP acusa a 13 personas y cinco empresas por estafa electrónica

SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público presentó acusación formal y solicitó apertura a juicio contra 13 personas y cinco empresas vinculadas a la estructura criminal desmantelada mediante la Operación Discovery 3.0, a la que atribuye estafas electrónicas, crimen organizado y lavado de activos.
Según el expediente, la red perjudicó a 141 víctimas en Estados Unidos, con pérdidas estimadas en US$5 millones, mediante centros de llamadas clandestinos, ingeniería social, suplantación de identidad, intimidación, sextorsión y falsas representaciones de autoridades o familiares.
La investigación contó con la cooperación del FBI de Estados Unidos y el apoyo de la División Especial de Investigación de Crimen Organizado Internacional (Deicroi) de la Policía Nacional.
LA ACUSACION
La acusación fue depositada ante el Juzgado de la Instrucción de Santiago por el director general de Persecución, Wilson Camacho; la titular de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos, Ramona Nova Cabrera; la fiscal titular de Santiago, Quirsa Milagros Abreu Peña, y el fiscal Claudio Alberto Cordero Jiménez.
Entre los acusados figuran Kelvin Bladimir Vásquez Santana, Yliana María Cruz García, Bernardo Taveras Vélez, Jesús Manuel Castaños Colón, Adderly Antonio Polanco Báez, Juan Luis Naranjo Gómez y José Ramón López Tavárez, además de otras seis personas.
Las empresas señaladas son INVERDOSA, JLNG Terracell, Rodríguez Vásquez MK Comercial, INVERMEG y Qemert Pro Technology.
El expediente establece que, después de obtener el dinero mediante las estafas, los recursos eran trasladados a República Dominicana mediante transferencias bancarias, remesadoras, criptomonedas e intermediarios, para posteriormente ser introducidos al sistema económico mediante empresas, inmuebles y vehículos.
La investigación financiera detectó operaciones de entre RD$12 millones y más de RD$120 millones, así como movimientos superiores a RD$134.8 millones.
Los principales líderes de la estructura, Óscar Manuel Castaños García, Joel José Cruz Rodríguez, Edward José Puello García y Gerardo Heriberto Núñez Núñez, fueron extraditados a Estados Unidos, donde enfrentan un proceso judicial en Boston, Massachusetts.
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como van los angelitos… dominicanos que… delinquiendo, ejecutado travesusras… quieren llevar un vida… de lujos, sin dar… un golpe, como en casi… todas partes… donde viven… balsa de lacras… que no hay carceles… que lo aguanten… porque, dizque… son centros para… generarlos y salen peores… asi estan aqui… en e. u… chipeando, desmantelando vehiculos… robandoselos… y hasta sus accesorios… como la insignia del….
… fabricante, por ejemplo… la letra H, de la honda… el radar, que va detras… de e’sta o el sensor… y si pueden, se… llevan hasta la camara (que trabaja… en combinacion… con el radar)… del vehiculo… y ya, si no hacen esto… hasta el vehiculo completo… se lo llevan… a estos es que, el… cacoe’muneca, tiene… que trasladarlos para… r. d… y alla, si continuan con sus hazanas… dejarselos a la policia… nacional, y ponerlo en 29… mientras mas ratas… se eliminan, menos… venenos hay que usar… comprendes!…
CUANDO TERMINE EL JUICIO,TENGAN TRES BLOCKS PARA CADA UNO,Y, DESPUES JONDENLO EN LA ZANJA DE MILWAUKEE DESDE UN HELICOPERO.No tengan compasion por esa partida de vulgares ladrones.Ellos estafaron a ancianos.
LA CARNE ESTA CARA Y EN VEZ DE COMPRAR PARA ALIMENTAR A LOS LEONES DEL ZOOLÓGICO QUE APROVECHEN AHI PERO PRIMERO EMPIECEN CON LOS QUE MATAN PARA ROBAR, LOS QUE VIOLAN NIÑOS, LOS QUE DESFALCAN EL ESTADO, POLICÍAS QUE SE CORROMPEN A LO GRANDE Y QUE PONGAN A LOS LEONES DE 1 A 2 DIAS MÍNIMO SIN COMER Y CUANDO ESTEN VIZCOS DEL HAMBRE SE LOS LANCEN Y LUEGO A LOS COMUNISTAS DE LINEA DURA DE POSTRE O PARA LOS COCODRILOS CON CANDADO CERRADO Y VOLVEMOS EN 4 A 5 DÍAS, APENAS CAIGAN Y SE OIGAN LOS GRITOS LOS COMUNISTAS… Leer mas »
Con razon todos está caro aquí 🇩🇴y muchos figureo, de salami a buenos restaurants y de colmadones a Resort y Discoteca a costilla del que trabaja y ahorra su chelito, Carcel para todos y que coman como comian, en un solo Plato
Y el señor jimenes pa cuando