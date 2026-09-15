Escogido comenzará prácticas beisbol RD el 25 de septiembre

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SANTO DOMINGO, R.D.- Los bicampeones nacionales, Leones del Escogido, anunciaron que iniciarán el próximo 25 de septiembre su preparación oficial para la temporada 2026-27 de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM).

El primer entrenamiento está pautado para las 9:00 de la mañana en la academia de los Yankees de Nueva York, ubicada en Boca Chica, según informó el gerente general del conjunto, Carlos Peña.

CONVOCAN A JUGADORES NATIVOS

Para la apertura de los entrenamientos, el Escogido convocó a todos los integrantes de su reserva nativa, así como a los jugadores seleccionados por la organización en el recién celebrado Sorteo de Novatos 2026 de la LIDOM.

Los Leones llegan a la nueva campaña con el objetivo de mantener su dominio, luego de conquistar de manera consecutiva los campeonatos correspondientes a las temporadas 2024-25 y 2025-26.

La gerencia ha trabajado durante el receso para fortalecer un roster que ya cuenta con una base competitiva, incorporando nuevos talentos mediante la agencia libre y cambios.

NUEVAS INCORPORACIONES

A través de la agencia libre, el equipo capitalino sumó al receptor Michael De la Cruz, al lanzador Radhamés Liz y a los jugadores de cuadro Marco Hernández e Iván Castillo.

Mediante cambios, los melenudos adquirieron al utility Vidal Bruján y al lanzador Dinelson Lamet.

La organización también anunció la renovación de varios jugadores importantes, entre ellos Erik González, Sócrates Brito, Franchy Cordero, José Marmolejos, Héctor Neris y Jimmy Paredes.

DEBUT ANTE EL LICEY

El Escogido abrirá la temporada 2026-27 el 16 de octubre, cuando enfrentará a los Tigres del Licey en el estadio Quisqueya Juan Marichal, en el tradicional duelo entre los dos principales equipos de la capital dominicana.

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