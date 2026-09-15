PRD advierte altos precios está generando situación «explosiva»

Héctor Guzmán ofreció las declaraciones este lunes en la Casa Nacional del PRD, en SD.

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SANTO DOMINGO.- El presidente ejecutivo del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Héctor Guzmán, advirtió que el alto costo de los alimentos está generando una situación “explosiva” para las familias dominicanas y llamó a los funcionarios del Gobierno a actuar con prudencia al abordar la capacidad de compra de la población.

Guzmán afirmó que una encuesta reciente identifica los precios de los alimentos, la tarifa eléctrica, los combustibles y el transporte entre los principales factores que afectan el bolsillo de los dominicanos.

PRESIÓN ECONÓMICA SOBRE LOS HOGARES

Según los datos citados por el dirigente político, cerca del 60 % de la población estaría recurriendo a tarjetas de crédito y préstamos para cubrir necesidades cotidianas, lo que, a su juicio, refleja la presión económica que enfrentan los hogares.

“Hay una situación explosiva para la familia dominicana con el tema de los alimentos. Cuando un funcionario va a hablar de esto tiene que tener mucho cuidado”, expresó.

En ese contexto, cuestionó declaraciones atribuidas a la directora general de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, sobre la posibilidad de cubrir desayuno, comida y cena con RD$500.

CUESTIONA DISCURSO SOBRE LA POBREZA

Guzmán pidió explicar cómo una familia puede cubrir las tres comidas con ese monto y sostuvo que esa afirmación no refleja los precios que enfrentan los consumidores en colmados y supermercados.

También cuestionó el discurso oficial sobre la reducción de la pobreza, al señalar que el Gobierno afirma que unas 600 mil familias permanecen en condición de pobreza, mientras mantiene alrededor de 1.5 millones de tarjetas destinadas principalmente a ayudas alimentarias y programas como BonoGas, con más de 1.3 millones de beneficiarios.

PIDE TRANSPARENCIA EN AYUDAS SOCIALES

El dirigente perredeísta aclaró que no se opone a la asistencia social, pero demandó transparencia sobre la cantidad de beneficiarios y el destino de los recursos.

A su juicio, existe una brecha entre las estadísticas oficiales y la realidad cotidiana de las familias, por lo que instó al Gobierno a ofrecer respuestas concretas ante el deterioro del poder adquisitivo.