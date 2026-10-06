Llama restablecer el Estado de derecho en Año Judicial Haití

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Puerto Príncipe, 6 oct.- Las máximas autoridades haitianas de los poderes judicial y ejecutivo que rigen hoy el país demandaron acciones más fuertes contra la violencia de bandas armadas, para restablecer el Estado de derecho, destacó un medio local.

Magistrados y gobernantes llamaron a acciones independientes y eficaces contra ese flagelo, tras la apertura la víspera del nuevo año judicial, durante una sesión solemne y pública celebrada en la Corte de Casación, añadió el diario Le Nouvelliste.

Los participantes, encabezados por el primer ministro Alix Didier Fils-Aimé, incluyeron a representantes del cuerpo diplomático, del gremio de abogados, de jurisdicciones zonales, del Defensor del Ciudadano y de organizaciones de derechos humanos.

El año judicial 2026-2027 fue inaugurado por el presidente de la Corte de Casación, Jean-Joseph Lebrun, quien instó a los magistrados a inspirarse en la justicia histórica contra la corrupción y la defensa de los valores de integridad, responsabilidad y respeto a la Ley.

Las autoridades recordaron que, duurante dos siglos de existencia, la Magistratura haitiana solo conoció tres grandes juicios contra la corrupción: el de la Consolidación en 1904, el de los Sellos Postales en 1975 y el caso Edrick Léandre en 2015.

El encuentro abogó por una mejor coordinación entre los tres poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, para fortalecer la justicia, restaurar su autoridad y desempeñar de forma plena su papel como garante del Derecho y del equilibrio social.

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