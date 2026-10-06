Abel dice que Alianza Rescate RD resultó ser una «Resaca RD»

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SANTIAGO. El aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, calificó la alianza Rescate RD como una experiencia negativa para su organización y afirmó que terminó siendo más una “resaca RD”.

Martínez sostuvo que el acuerdo fue “mal hecho y mal estructurado” y que el PLD y sus candidatos resultaron perjudicados por la forma en que se desarrollaron las negociaciones.

Durante un encuentro con militantes y comunitarios de La Otra Banda, llamó al PLD y a la Fuerza del Pueblo (FP) a negociar directamente cualquier eventual alianza electoral, incluida una posible segunda vuelta.

“Hago un llamado al PLD, que es mi partido, y a la Fuerza del Pueblo, a que en caso de que se contemple algún tipo de alianza en alguno de los niveles o para una segunda vuelta, esa negociación se haga de manera directa entre los partidos mayoritarios”, manifestó.

El dirigente consideró que las organizaciones con mayor representación deben conducir esos acuerdos y evitar que sean arbitrados por partidos minoritarios, como, según afirmó, ocurrió en el pasado proceso electoral.

Martínez atribuyó a esa negociación parte de las pérdidas sufridas por el PLD en el Congreso Nacional y los gobiernos municipales.

“Fue precisamente por la forma en que se llevó a cabo esa negociación que el PLD perdió senadores, perdió diputados y perdió muchas alcaldías en todo el territorio nacional”, sostuvo.

Agregó que los partidos minoritarios que deseen integrarse a un eventual acuerdo serán bienvenidos, pero no deben dirigir entendimientos entre las dos principales organizaciones opositoras.

Martínez planteó que cualquier futuro pacto debe sustentarse en reglas claras, coordinación y una estrategia común.

 

dh/am

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