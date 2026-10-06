Este martes llegaron a P. Plata cruceros con 17,491 personas

Turistas que llegaron a Puerto Plata este martes 6 de octubre en el crucero Disney Dream

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PUERTO PLATA.- Esta provincia del norte de la República Dominicana vivió este martes 6 de octubre una jornada histórtica al recibir en forma simultánea tres grandes embarcaciones con un total de 12,820 pasajeros y 4,671 tripulantes.

El primero fue el Disney Dream, el cual atracó en la terminal Taíno Bay con 3,194 pasajeros y 1,467 tripulantes, procedente de Port Everglades, Estados Unidos, el cual ha incorporado a Puerto Plata a los itinerarios de Disney Cruise Line, ampliando la oferta de cruceros dirigida al mercado familiar.

A la misma terminal Taíno Bay llegó el Norwegian Prima, procedente de Port Canaveral, con 3,475 pasajeros y 1,456 tripulantes. Y la terminal Amber Cove recibió al Carnival Mardi Gras, con 6,151 pasajeros y 1,748 tripulantes.

Estas llegadas fuerton celebradas por el Ministerio de Turismo y la Autoridad Portuaria Dominicana, quienes resaltaron que ha quedado demostrada la capacidad de Puerto Plata para recibir simultáneamente varios cruceros de gran tamaño.

Según las proyecciones de la Autoridad Portuaria Dominicana, Puerto Plata concentrará 38 de las 43 escalas de cruceros programadas en el país durante octubre, consolidando su posición como uno de los principales destinos de cruceros del Caribe.

El director ejecutivo de la Autoridad Portuaria Dominicana, Alejandro Campos, explicó que la llegada del Disney Dream es resultado de un proceso de gestión iniciado en 2021, en coordinación con el Ministerio de Turismo y el sector privado. Dijo que para el 22 de octubre está prevista la llegada del Disney Destiny, en la segunda escala de esta compañía en territorio dominicano.

En el acto de recibimiento de las tres embarcaciones participaron los ministros de la Presidencia, José Ignacio Paliza, y de Turismo, David Collado, así como las viceministras de Turismo Tammy Reynoso y Patricia Mejía; la directora de Turismo Marítimo, Ana Vílchez; la presidenta de su Consejo, Julia Muñiz Suberví; el CEO de ITM Group, Mauricio Hamui, y el capitán del Disney Dream, Jozo Glavic.

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