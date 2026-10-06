Exalcalde de SDE respalda a Carolina Mejía para el 2028

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SANTO DOMINGO.– El exalcalde de Santo Domingo Este y exdiputado Manuel Jiménez manifestó su respaldo a las aspiraciones presidenciales de Carolina Mejía, alcaldesa del Distrito Nacional y dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

La información fue dada a conocer este martes por el comunicador Jairo Ortiz durante su participación en el programa radial El Sol de la Mañana, quien informó sobre un acercamiento político entre ambos dirigentes.

El respaldo se habría concretado durante un desayuno celebrado este martes, en el que Jiménez y Mejía conversaron sobre el proyecto político que encabeza la alcaldesa.

Posteriormente, Mejía publicó en sus redes sociales una fotografía junto al exalcalde de Santo Domingo Este, acompañada del mensaje: “¡Junto a mi querido amigo y exalcalde Manuel Jiménez, preparando cosas buenas!”.

https://www.instagram.com/p/DeJ774RxKQ3/?stkn=MTh6MzUxeWs1bGU0bQ==

La adhesión de Jiménez representa un nuevo apoyo para el proyecto presidencial de Mejía, quien continúa sumando dirigentes y figuras políticas de cara al proceso interno del PRM con miras a las elecciones de 2028.

Jiménez fue alcalde de Santo Domingo Este y diputado en varios períodos. Además, cuenta con una trayectoria vinculada a la actividad artística y cultural del país.

dh/am