BM proyecta crecimiento 2,2 % para Latinoamérica en el 2026

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WASHINGTON.– La economía de América Latina y el Caribe crecerá 2,2 % en 2026, según las nuevas proyecciones del Banco Mundial, que anticipa un avance estable, aunque marcado por diferencias entre países y sectores.

El organismo internacional señala que la región mantiene una trayectoria de crecimiento moderado en un contexto caracterizado por condiciones financieras, comerciales y externas que continúan condicionando el desempeño económico.

El crecimiento proyectado refleja una economía regional que avanza, pero a un ritmo limitado frente a las necesidades de desarrollo, generación de empleos y aumento de los ingresos de la población.

CRECIMIENTO CON DIFERENCIAS ENTRE PAÍSES

El Banco Mundial advierte que la evolución económica no será uniforme. Mientras algunas economías muestran mayor capacidad de expansión, otras enfrentan obstáculos que limitan su crecimiento.

Entre los factores que inciden en estas diferencias figuran la inversión, la productividad, las condiciones fiscales, el comportamiento del consumo interno y la evolución del comercio internacional.

El organismo considera que mejorar la productividad y fortalecer la inversión son elementos fundamentales para elevar el potencial de crecimiento de la región y generar mayores oportunidades económicas.

La perspectiva para 2026 mantiene a América Latina y el Caribe dentro de un escenario de expansión, aunque sin un repunte significativo. El desafío, de acuerdo con el análisis del Banco Mundial, consiste en convertir ese crecimiento moderado en un proceso más sólido e inclusivo.

La institución también destaca la importancia de mantener políticas macroeconómicas prudentes y avanzar en reformas que permitan enfrentar las limitaciones estructurales que persisten en varias economías latinoamericanas.

El crecimiento regional previsto para 2026 se produce en un escenario internacional todavía marcado por incertidumbres, lo que mantiene la atención sobre la evolución de las tasas de interés, el comercio mundial, los precios de las materias primas y las condiciones financieras.

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