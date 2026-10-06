Trump culpa protestas Francia a la «migración descontrolada»

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WASHINGTON 6 Oct.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha declarado convencido de que las protestas educativas que llevan sacudiendo Francia desde finales del mes pasado son, en realidad, consecuencia de lo que describió como una invasión islámica y de la relajación de las políticas migratorias.

«Lo que está ocurriendo en Francia no es nada más que migración en masa descontrolada», ha asegurado Trump en sus redes sociales. Para el presidente de Estados Unidos, las reivindicaciones de los estudiantes no tienen nada que ver en lo que está ocurriendo.

«Esto no va de escuelas. Va de que el islam está intentando apoderarse de un país que, en su día, fue grande», ha zanjado el presidente de Estados Unidos.

La primera respuesta por parte de Francia ha llegado por parte del líder de la izquierda representada por La Francia Insumisa, Jean Luc Mélenchon, quien ha recomendado a Trump que deje de escuchar las versiones que proporciona la derecha francesa y en particular su abanderada (y aliada de Trump), Marine Le Pen.

«Hay que advertir a Trump que la señora Le Pen está proporcionado relato fantástico sobre las causas de la violencia en Francia», ha manifestado Mélenchon. «Como hemos comprobado hoy en París y en varias ciudades de Francia, es una fuerza policial que ya nadie controla la que provoca, ataca, hiere y mutila a los jóvenes manifestantes y a los sindicalistas que vinieron a protegerlos», ha añadido.

Las manifestaciones en Francia, que continúan este lunes, han dejado hasta el momento al menos 215 estudiantes y unos 85 profesores heridos, así como unos 715 policías. Unos 6.059 participantes han sido arrestados y más de 5.000 personas, en su mayoría menores, han sido detenidas, según el balance provisional del Ministerio del Interior.

Los estudiantes de secundaria denuncian el pésimo estado de la educación en su país, comenzando por la ausencia de profesores, la sobrepoblación en las clases, los largos horarios y el deterioro de la infraestructura.

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