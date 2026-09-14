Las exportaciones dominicanas alcanzan récord US$10,563 MM

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SANTO DOMINGO.- Las exportaciones dominicanas alcanzaron un récord de USD 10,563.2 millones entre enero y agosto de 2026, para un crecimiento interanual de 11.4 %, informó el Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (ProDominicana).

El monto representa USD 1,084 millones adicionales frente a los USD 9,479.2 millones registrados en igual período de 2025 y constituye el valor más alto para los primeros ocho meses de un año. Sin incluir el oro en bruto, las exportaciones crecieron aproximadamente 5.4 %.

ORO Y OTROS PRODUCTOS IMPULSAN CRECIMIENTO

El director ejecutivo de ProDominicana, Vladimir Pimentel F., destacó que el resultado refleja la fortaleza de la oferta exportable y la capacidad de las empresas nacionales para aprovechar oportunidades en los mercados internacionales.

El oro en bruto encabezó el crecimiento, con exportaciones por USD 2,019.2 millones, un aumento de USD 636.2 millones, equivalente a 46 %.

También sobresalieron el tabaco total o parcialmente desvenado, con un incremento de USD 120.4 millones; los artículos y aparatos de ortopedia, con USD 106.2 millones adicionales; los disyuntores eléctricos, con USD 74.2 millones, y los cigarrillos con tabaco, con USD 69.9 millones.

Las zonas francas concentraron USD 6,041 millones, con un crecimiento de 4.5 %, mientras las exportaciones nacionales sumaron USD 4,309.3 millones, para un aumento de 23.8 %.

ESTADOS UNIDOS SIGUE COMO PRINCIPAL MERCADO

Estados Unidos se mantuvo como el principal destino, con exportaciones por USD 5,025.2 millones, seguido por Haití, con USD 921.5 millones; Canadá, con USD 1,282.1 millones; Países Bajos, con USD 355.4 millones; China, con USD 285.8 millones, y Suiza, con USD 325.9 millones.

Canadá registró uno de los mayores avances, con un aumento de USD 881.9 millones, mientras Suiza multiplicó por casi nueve el valor exportado.

En el período analizado, 3,629 empresas exportaron productos dominicanos a 165 mercados, mediante 2,752 líneas de productos provenientes de 28 provincias, reflejando la expansión territorial y diversificación del sector.

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