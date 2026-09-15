ADN reconoce comité de los Juegos Santo Domingo 2026

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SANTO DOMINGO, R.D.- El Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN) reconoció al Comité Organizador de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 y al presidente de Centro Caribe Sports por su trabajo en la preparación, organización y celebración del evento deportivo, que reunió en la capital dominicana a delegaciones de 37 países y territorios de la región.

Mediante la Resolución 47/2026, el Concejo de Regidores declaró «Munícipes Distinguidos de la Ciudad de Santo Domingo de Guzmán» a los integrantes del Comité Organizador, en reconocimiento a su contribución al desarrollo de unos Juegos que, según el documento, proyectaron internacionalmente a la capital dominicana.

La resolución fue sometida por el municipalista Waldys Taveras y destaca que la competencia, celebrada del 24 de julio al 8 de agosto de 2026, concitó la atención de atletas y medios de comunicación de los países participantes, contribuyendo a la promoción de Santo Domingo como ciudad anfitriona.

RECONOCEN ORGANIZACIÓN DE LOS JUEGOS

El documento señala que, al concluir las competencias, las delegaciones participantes expresaron su satisfacción con la organización y el trato recibido durante su permanencia en el país.

Para las autoridades municipales, esas valoraciones representan también un reconocimiento al trabajo desarrollado por las personas e instituciones involucradas en el montaje del evento deportivo regional.

La resolución resalta que la «excelente organización» de los Juegos contribuyó a promover a Santo Domingo tanto en el ámbito nacional como internacional y fortaleció su imagen como sede de grandes acontecimientos deportivos.

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