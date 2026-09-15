ORLANDO: Dominicano Andrés de la Cruz estrena documental

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ORLANDO, Florida.- El director audiovisual dominicano Andrés de la Cruz estrenó «Built, not given», un documental producido por Perla Americana Films & Art que reúne las historias de cinco profesionales y empresarios latinos que han construido nuevas etapas de sus vidas y carreras en Estados Unidos.

El estreno abre un nuevo capítulo en la trayectoria de este emprendedor y artista, desarrollada durante años entre República Dominicana y Estados Unidos, con producciones para artistas, instituciones públicas, organizaciones y proyectos culturales.

A lo largo de su carrera, las producciones audiovisuales dirigidas por De la Cruz han superado los 200 millones de visualizaciones en YouTube y acumulan más de 500 millones de reproducciones en plataformas digitales.

Antes de establecerse en Florida, realizó trabajos para entidades como la Policía Nacional de República Dominicana, la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y gobiernos municipales.

Actualmente, radicado en Orlando, se desempeña como vicepresidente de Aster Media Group y continúa desarrollando su trabajo a través de su propia compañía productora, Perla Americana Films & Art.

EL DOCUMENTAL

En «Built, not given», De la Cruz desarrolló el concepto y el guion, realizó la narración y estuvo a cargo de la dirección, fotografía, filmación, edición, color y postproducción, llevando el proyecto desde la idea inicial hasta su versión final.

El documental, disponible en YouTube, presenta los testimonios de Mario Jiménez, pastor de HighPoint Church y fundador de su servicio hispano; Luis «Leyenda The Producer» Beato, productor musical y CEO de LTP Production; Juanny Paulino, empresaria y propietaria de JJ Real Estate; Mike Kadilac, empresario musical y CEO de The Latin Music Hub; y Joaquín «Jay» McLaren, empresario vinculado al desarrollo inmobiliario y la construcción en Miami.

Las cinco historias atraviesan migración, fe, familia, emprendimiento, pérdidas, adaptación y momentos en los que continuar no ofrecía ninguna garantía. La película no intenta presentar una fórmula de éxito, sino poner la mirada en las decisiones, la disciplina y la persistencia que existen antes de que los resultados sean visibles.

«Cuando comencé a escuchar sus historias entendí que el patrón no estaba solamente en lo que habían conseguido. Estaba en todas las veces que pudieron detenerse y decidieron continuar. «Built, not given» habla de lo que una persona puede construir cuando permanece el tiempo suficiente para hacerlo», expresó De la Cruz.

El cineasta está acreditado como director cinematográfico por la Dirección General de Cine de República Dominicana (DGCINE) y es miembro de The Latin Recording Academy. En 2026 fue seleccionado como Visual Production Director and Documentary Creative Lead de The Latin Music Hub Conference, celebrada en el Dr. Phillips Center for the Performing Arts en Orlando.