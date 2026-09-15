República Dominicana domina Open Panamericano de Judo

Los judocas ganadores de medallas en el Panamericano Open Senior de Judo.

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SANTO DOMINGO, R.D.- La selección nacional superior de judo conquistó el primer lugar general del Open Panamericano Senior, celebrado en el Pabellón de Judo del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, al acumular siete medallas de oro, una de plata y siete de bronce.

El certamen otorgó puntos para la clasificación a los Juegos Panamericanos de Lima, Perú, en 2027, y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

ORO PARA LOS JUDOCAS DOMINICANOS

Entre los campeones dominicanos destacaron Robert Florentino, en -100 kilogramos; Medickson del Orbe, en -90; José Nova, en +100; Diego García, en -60; Ana Rosa, en -57; Estefanía Soria, en -48, y Moira Morillo, en +78 kilogramos.

Canadá ocupó el segundo puesto general con tres preseas de oro, siete de plata y seis de bronce, mientras que México terminó tercero con tres oros, dos platas y cinco bronces. Venezuela completó los primeros cuatro lugares con una medalla dorada.

El evento fue organizado en coordinación con la Confederación Panamericana de Judo (CPJ), bajo la dirección de la Federación Dominicana de Judo (Fedojudo), presidida por Gilberto García, y contó con el respaldo del Ministerio de Deportes, Senasa y Creso.

DOMINIO EN LA CATEGORÍA CADETE

La República Dominicana también se impuso en la Copa Panamericana Cadete, donde obtuvo ocho medallas de oro, cinco de plata y cinco de bronce.

Canadá finalizó segundo con cuatro oros, una plata y dos bronces, mientras Puerto Rico ocupó el tercer lugar con una medalla de oro, dos de plata y dos de bronce.

SEGUNDO LUGAR EN JUNIOR

En la Copa Panamericana Junior, el equipo dominicano terminó en segundo lugar con tres medallas de oro, tres de plata y ocho de bronce.

Canadá encabezó la clasificación con ocho oros, cuatro platas y cinco bronces, seguido por República Dominicana y Estados Unidos, que logró una medalla de oro, tres de plata y tres de bronce.

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