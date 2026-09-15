Nueva York: Presentarán libro «Diplomacia Pública para la RD»

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NUEVA YORK.- La ciudad de Nueva York, uno de los principales centros mundiales de la diplomacia, la comunicación internacional y la cooperación multilateral, acogerá la puesta en circulación de la obra «Diplomacia Pública para la República Dominicana», una propuesta académica y estratégica orientada a fortalecer la proyección internacional del país.

La actividad se celebrará el próximo jueves 17 de septiembre de 2026, a las 6:00 de la tarde, en la Alianza Cultural Dominicana, donde se presentará el libro más reciente del embajador Néstor Cerón Suero, un aporte que plantea una visión moderna e innovadora para fortalecer la presencia, credibilidad e influencia de República Dominicana en el escenario internacional.

La presentación estará a cargo de Amín Cruz Almánzar, periodista, escritor, catedrático y diplomático dominicano, presidente y CEO del Congreso Hispanoamericano de Prensa y del Congreso Mundial de Prensa, reconocido por su trayectoria en la promoción de la cultura, la diplomacia, la educación y la integración de la comunidad dominicana en el exterior.

La publicación constituye una reflexión sobre los desafíos y oportunidades de la diplomacia contemporánea, y destaca la necesidad de impulsar una diplomacia pública moderna, participativa y estratégica, capaz de proyectar la identidad nacional, fortalecer la reputación internacional del país y consolidar vínculos con la comunidad global mediante la cultura, la comunicación, la educación, la innovación y la participación ciudadana.

En un contexto internacional donde la imagen y reputación de las naciones se han convertido en activos estratégicos para atraer inversiones, fortalecer el turismo, ampliar la cooperación y consolidar alianzas, la obra de Cerón Suero ofrece un marco conceptual y práctico para convertir la diplomacia pública en una política de Estado.

ENCUENTRO DIPLOMÁTICO

Durante la ceremonia se congregarán miembros del cuerpo diplomático acreditado ante las Naciones Unidas, representantes de organismos internacionales, líderes comunitarios, académicos, periodistas, empresarios, escritores, estudiantes y miembros de la diáspora dominicana, en una jornada dedicada al análisis del papel que debe desempeñar República Dominicana en el nuevo orden internacional.

La obra examina además experiencias exitosas de diversos países en materia de diplomacia pública, analiza el concepto de poder blando o «soft power», estudia la importancia de la narrativa nacional y la marca país, y destaca el papel estratégico de la comunicación en la promoción y defensa de los intereses nacionales.

El encuentro reafirma el compromiso de promover el pensamiento diplomático, fortalecer la presencia internacional de República Dominicana y estimular el debate sobre los retos y oportunidades de la política exterior en un mundo cada vez más interconectado.