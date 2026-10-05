Wellington Arnaud afianza apoyo del PRM en la provincia Peravia

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Peravia.– El dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Wellington Arnaud, afirmó que cuenta con el respaldo del 70 % del liderazgo electivo de Peravia, durante un encuentro con dirigentes y militantes celebrado en Baní.

Arnaud presentó propuestas sobre educación técnica, agua y energía, mientras llamó a las bases perremeístas a ejercer su derecho a elegir sin dejarse condicionar por una “estrategia del miedo”.

El dirigente sostuvo que la gestión del presidente Luis Abinader mantiene al PRM en condiciones de continuar en el poder después de 2028, y defendió la capacidad de la organización para competir frente a la oposición.

En materia educativa, propuso construir un politécnico en cada municipio, con carreras técnicas vinculadas a las necesidades productivas de cada localidad y orientadas a facilitar el acceso de los jóvenes al primer empleo.

Sobre el agua, planteó elevar del 10 % al 15 % la capacidad nacional de almacenamiento para garantizar el abastecimiento futuro. También propuso utilizar sistemas de hidrobombeo para almacenar energía y contribuir a enfrentar el déficit eléctrico.

El diputado Luis Báez destacó que Arnaud cuenta con el respaldo de los alcaldes de Baní y Matanzas, Santo Ramírez y Raúl Batista, además de siete de los nueve regidores del PRM en Baní y los cuatro representantes municipales de Matanzas.

Los dirigentes llamaron a ampliar la estructura territorial del proyecto y trabajar para convertir el respaldo provincial en una victoria durante el proceso interno del PRM.

dh/am