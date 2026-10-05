FP asegura Leonel llevará otra vez desarrollo a San Cristóbal

SAN CRISTÓBAL. – La presidenta de la Fuerza del Pueblo (FP) en esta provincia, Carolin Matos, dijo que San Cristóbal necesita recuperar el desarrollo que históricamente le ha caracterizado y opinó que Leonel Fernández tiene el liderazgo para impulsar aquí una nueva etapa de progreso.
“La cuna de la Constitución es hoy la cuna del olvido”, expresó Matos durante un acto de juramentación de nuevos miembros de la organización, encabezado por Fernández en el Club Deportivo Ciro Pérez.
Sostuvo que la provincia debe retomar “los caminos del desarrollo, del progreso y del sendero del éxito”, tras considerar que las actuales autoridades no han respondido a sus necesidades.
Matos dijo que Fernández conoce las potencialidades y desafíos de San Cristóbal y sus distintos territorios, desde Haina y Villa Altagracia hasta Cambita, Palenque, Hatillo y Quita Sueño.
“Tenemos el privilegio de tener un líder que sabe lo que hay que hacer, cuándo hay que hacerlo y cómo hay que hacerlo”, manifestó.
LEONEL DESTACA POTENCIAL DE LA PROVINCIA Y PROPONE TREN DE CARGA
En el mismo acto Fernández destacó el potencial industrial, portuario y agropecuario de esta provincia y cuestionó que no haya alcanzado mayores niveles de prosperidad pese a contar con zonas francas, manufactura, refinería, puerto marítimo y producción agrícola. Propuso la construcción de un tren de carga y pasajeros desde Haina, que atraviese el Cibao y llegue hasta Puerto Plata y Montecristi, conectando el mar Caribe con el océano Atlántico.
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