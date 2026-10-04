Leonel acusa PRM de ineptitud ante inseguridad y alto costo

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SAN CRISTÓBAL.– El presidente de la Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, acusó este domingo al Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) de actuar con “ineptitud” e “ineficiencia”, al considerar que esas deficiencias se reflejan en la inseguridad ciudadana y el alto costo de la vida.

Fernández habló ante un Club Deportivo Ciro Pérez lleno de asistentes, durante un acto en el que juramentó a dirigentes políticos, profesionales, empresarios y representantes comunitarios que se incorporaron a su organización.

Al criticar los precios de los alimentos, afirmó que en Reading, Pensilvania, encontró tres plátanos por un dólar, mientras que en República Dominicana la unidad puede alcanzar los 50 pesos. También cuestionó que la libra de pollo llegue a los 125 pesos, pese a la producción nacional.

“Los plátanos en Estados Unidos, donde no se produce plátano, son más baratos que donde se produce plátano en la República Dominicana”, expresó.

CALIFICA DE FRACASO POLITICA GOBIERNO SOBRE SEGURIDAD

En materia de seguridad, Fernández calificó de fracaso la política gubernamental y cuestionó los cambios en la dirección de la Policía Nacional durante los seis años de gestión del PRM.

“En materia de seguridad, el PRM ha sido un fracaso”, manifestó. No obstante, sostuvo que el combate a la delincuencia y al narcotráfico debe realizarse dentro del marco del Estado de derecho.

El exmandatario también criticó las dificultades en el suministro de agua potable, los aumentos de la tarifa eléctrica y la persistencia de los apagones.

PROYECTA EL RETORNO AL PODER

Fernández afirmó que el crecimiento de la Fuerza del Pueblo envía una señal al Gobierno de cara a las elecciones de 2028 y anunció que la organización trabaja para alcanzar 2.5 millones de afiliados organizados para diciembre.

Además, propuso construir un tren de carga y pasajeros desde Haina hasta Puerto Plata y Montecristi, para conectar el Caribe con el Atlántico y aprovechar el potencial industrial y portuario.

Entre los juramentados figuran dirigentes provenientes del PRM y del PLD, incluidos Eleuterio Álvarez, Juan Corporán del Rosario y Juan Casilla García.

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