Destaca Haití funcionamiento relevante liceo pese a la crisis

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Puerto Príncipe, 5 oct.- El liceo Alexandre Pétion, el centro educacional más antiguo de Haití, continúa hoy sus actividades pese a la situación de inseguridad causada por bandas armadas, destacó el periódico Le Nouvelliste.

La institución docente, cuyos estudiantes, maestros y personal administrativo tuvieron que abandonar este año por tercera vez sus instalaciones en el centro de la ciudad, prosigue ahora sus clases en los locales de la Escuela Nacional Caroline Chauveau, añadió el diario.

El Alexandre Pétion intenta hoy mantener la normalidad de sus clases en este nuevo entorno, cuyo espacio es mucho más reducido, tras los mencionados traslados hacia otros establecimientos, explicó su director, Carriey Dérival.

Según el docente, la escuela, fundada en 1816, desempeñó un papel importante en la formación de varias generaciones, pero sufrió el impacto de la crisis general que condujo a los referidos traslados de lugar, agregó Le Nouvelliste.

La primera mudanza del liceo -recuerda- fue en 2023, cuando sus responsables decidieron abandonar sus instalaciones y finalizar el año académico 2022-2023 en la también capitalina escuela Dei Virtus, mientras el segundo fue en el lapso académico 2023-2024.

Los tres sucesivos traslados tuvieron consecuencias en la trayectoria escolar de los alumnos, que aumentaron este curso de 400 a 550 y cuyo tiempo de aprendizaje disminuyó de forma considerable durante los citados tres últimos cursos.

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