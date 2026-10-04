Abinader reta comparar 20 años oposición con su gestión de seis

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SAN JOSÉ DE OCOA.– El presidente Luis Abinader lanzó este domingo un reto a sus opositores al proponer una comparación entre las obras ejecutadas durante los 20 años de gobiernos anteriores y las realizadas en los seis años de su administración.

“Vamos a comparar 20 contra 6”, expresó el mandatario durante la inauguración de la carretera Nizao-Sabana Larga-Ocoa.

Destacó las inversiones y los proyectos desarrollados en las provincias del Sur.

Afirmó que su Gobierno ha concentrado esfuerzos en responder a las necesidades de las comunidades mediante la construcción de grandes infraestructuras y obras de impacto local, entre ellas centros educativos, instalaciones deportivas y carreteras.

Resaltó especialmente la importancia de la nueva vía para la producción agrícola, el transporte de mercancías y la integración económica entre el Sur y el Cibao.

“Esta carretera tiene una trascendencia especial desde el punto de vista de la producción, del transporte de la producción y de todos los campos alrededor”, manifestó.

Explicó que la infraestructura facilitará el desplazamiento de personas y productos, al tiempo que contribuirá a fortalecer las relaciones comerciales entre ambas regiones.

ANUNCIA TRABAJOS CRUCE DE OCOA

El presidente también anunció trabajos complementarios en el cruce de Ocoa y una intervención de aproximadamente ocho kilómetros para reducir los derrumbes recurrentes en la zona.

Abinader aseguró que su administración continuará impulsando proyectos en San José de Ocoa, provincia que destacó por su capacidad productiva y aporte a la economía nacional.

La inauguración se produjo después de que el mandatario encabezara un Consejo de Gobierno en la provincia, donde se analizaron las principales necesidades y prioridades de la demarcación.

SENADOR DESTACA IMPACTO DE LA OBRA

El senador de San José de Ocoa, Aneudy Ortiz, valoró el respaldo del presidente Abinader a la provincia y consideró que la carretera representa una oportunidad para ampliar sus posibilidades de desarrollo.

El legislador definió la infraestructura como “la apertura de un canal de desarrollo para la región Sur y el Cibao”.

Ortiz señaló que la vía permitirá acercar los productos ocoeños a importantes mercados y facilitará la conexión de los habitantes de la provincia con el Aeropuerto Internacional del Cibao, lo que contribuirá a mejorar la movilidad y las oportunidades comerciales.

of-am