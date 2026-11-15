Vice RD viaja a El Salvador para conferencia sobre democracia

SANTO DOMINGO.- La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, viajó este domingo a El Salvador para participar en la II Conferencia Internacional sobre Estado y Democracia (CIED 2026), prevista para el 16 y 17 de noviembre, por invitación del vicepresidente salvadoreño, Félix Ulloa.

Peña expondrá este lunes sobre «Instituciones sólidas, democracia estable: la experiencia de la República Dominicana y su aporte a la gobernanza regional».

Asimismo, compartirá la trayectoria democrática del país y los esfuerzos impulsados por el gobierno del presidente Luis Abinader para fortalecer las instituciones y mejorar su capacidad de respuesta a la ciudadanía.

La intervención será transmitida en vivo a través de la página oficial cied.sv.

Peña también abordará la importancia de la cooperación regional frente a los desafíos compartidos, incluida la situación de seguridad en Haití, en consonancia con la posición del presidente Abinader sobre respaldar los esfuerzos internacionales para enfrentar la violencia de las organizaciones criminales en el vecino país.

AGENDA

Como parte de su agenda oficial, se reunirá este domingo con el vicepresidente salvadoreño, con quien abordará asuntos de interés común y el fortalecimiento de las relaciones de cooperación entre República Dominicana y El Salvador.

El lunes, también participará en un almuerzo ofrecido por el vicepresidente salvadoreño.

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