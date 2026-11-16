Gobierno incorpora Herrera al programa seguridad ciudadana

SANTO DOMINGO OESTE.– El Gobierno dominicano puso en marcha el «Programa de Intervención Integral por la Seguridad Ciudadana» en los barrios Herrera y Buenos Aires de Herrera, con medidas dirigidas a reforzar la vigilancia policial, recuperar espacios públicos y mejorar la convivencia comunitaria.

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, anunció la instalación de 250 luminarias, el incremento del patrullaje preventivo y la implementación de acciones para organizar el tránsito y prevenir conflictos sociales.

Explicó que las intervenciones responden a un diagnóstico territorial que incluyó la participación de más de 800 personas, cuyas opiniones fueron contrastadas con estadísticas de la Policía Nacional, el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 y las denuncias recibidas por el Ministerio.

INTERVENCIÓN COORDINADA

Raful aseguró que las medidas no son improvisadas y que las comunidades habían realizado esfuerzos para mejorar su iluminación, por lo que ahora corresponde al Estado complementar esas iniciativas con recursos y acciones institucionales.

Herrera y Buenos Aires de Herrera se convierten en el tercer y cuarto territorios incorporados a esta estrategia gubernamental, que contempla diez zonas prioritarias. El programa ya fue iniciado en Villas Agrícolas, en el Distrito Nacional, y Cienfuegos, en Santiago.

La iniciativa involucra a la Policía Nacional, DIGESETT, DNCD, Ministerio Público, Sistema 9-1-1, Ministerio de la Mujer, Gabinete de Política Social, CONANI, INFOTEP y el Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste, entre otras instituciones.

ILUMINACIÓN Y MAYOR VIGILANCIA

Entre las principales acciones figura la intervención de nueve intersecciones por parte de la DIGESETT, siete de ellas ubicadas en la avenida Isabel Aguiar. Los trabajos incluirán rehabilitación de semáforos, recuperación de aceras y reorganización del tránsito.

Asimismo, la Policía reforzará el patrullaje en los lugares y horarios identificados como prioritarios, mientras Interior y Policía promoverá la capacitación de mediadores comunitarios para facilitar la solución pacífica de conflictos.

La ministra indicó que las instituciones participantes darán seguimiento permanente a las medidas, en coordinación con la Fuerza de Tarea Conjunta, que encabeza cada lunes el presidente Luis Abinader.

Destacó que en ambos sectores viven más de 19,000 niños, niñas y adolescentes, por lo que consideró fundamental garantizarles entornos seguros, calles iluminadas y una policía cercana a la comunidad.