HAITÍ: 10 asesinados en el departamento de Artibonito

PUERTO PRÍNCIPE , 16 noviembre (EFE).- Al menos diez personas fueron asesinadas en un ataque de una banda armada en el departamento haitiano de Artibonito, en el centro del país, informaron medios locales.

La matanza fue perpetrada el sábado en la aldea de Morne-Robert, situada en la comuna de Saint-Marc (Artibonito), y fue atribuida a la banda Gran Grif, que opera en ese departamento haitiano, informó la emisora Radio Télé Galaxie.

La información agregó que las víctimas eran agricultores del municipio de Verrettes, unos sesenta kilómetros al norte de Puerto Príncipe, que se dirigían al mercado de Pont-Sondé para vender sus productos.

Otros medios locales elevan a trece el número de personas asesinadas en esta matanza, cifra que aún no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.

LA MAYORÍA SON CAMPESINOS

El responsable del Comité de la Iniciativa por la Paz en Bajo Artibonito, André Saint-Louis, citado por la radio Télé Confiance, señaló que la mayoría de las víctimas eran campesinos que utilizaban esa ruta justamente para evitar los ataques de las bandas armadas que controlan la carretera principal, a la altura de la comuna de Liancourt.

Saint-Louis denunció además que un individuo llamado Kenkenn, que hace parte de la banda armada que opera en Liancourt, había amenazado a quienes transitaran por esa vía secundaria y las autoridades no hicieron nada al respecto.

La banda Gran Grif, a la que se atribuye esta matanza, es la más importante de Artibonito y fue responsable del 80 % de las muertes de civiles en dicha demarcación entre 2022 y julio de 2025, según la ONU.

Tanto Gran Grif, como la coalición de bandas Viv Ansanm, que controla la mayor parte de Puerto Príncipe, fueron designadas como organizaciones terroristas en mayo de 2025 por el Departamento de Estado de Estados Unidos.

sp-am