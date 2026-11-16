Europa parece haberse convertido en un inmenso escenario de sobresaltos, donde la tranquilidad escasea y el miedo comienza a cotizarse como una mercancía de primera necesidad.

A las protestas que se multiplican en Francia, Italia, España, Portugal, Alemania, Suiza y Albania se suman falsas amenazas de bomba en vuelos comerciales, alarmas en instalaciones públicas y la divulgación de datos personales de un alto funcionario italiano. ¿Estamos ante una coincidencia de acontecimientos o hay quienes han descubierto que sembrar incertidumbre también sirve para hacer política?

En Francia, los sindicatos llamaron a una huelga de alcance nacional el 5 de noviembre y cientos de miles de personas salieron a las calles para exigir mejores salarios y alivio frente al costo de la vida.

A los trabajadores se unieron estudiantes universitarios y de secundaria, que arrastraban sus propias demandas por la precariedad y la falta de oportunidades, en un clima de movilización marcado por episodios de violencia. El Ministerio del Interior calculó 575,000 manifestantes y la central sindical CGT elevó la cifra a 1.6 millones.

En España, la huelga general del 11 de noviembre puso la vivienda en el centro de la discusión. Sindicatos de trabajadores y organizaciones de inquilinos reclamaron alquileres que se puedan pagar, salarios que alcancen y medidas para aliviar el costo de la vida.

Es una cuenta fácil de entender en Santo Domingo. Si el alquiler se lleva una parte cada vez mayor del sueldo, queda menos para la comida, el transporte y todo lo demás.

Las razones de esas protestas están a la vista. Las preguntas sobre Moscú surgen en otro terreno, el de la seguridad europea desde que el continente tomó partido por Ucrania frente a la invasión rusa.

La guerra ha dejado ciudades destruidas, víctimas civiles y millones de desplazados, mientras el Kremlin habla periódicamente de negociaciones y sus fuerzas siguen golpeando zonas habitadas e instalaciones eléctricas. Curiosa manera de preparar la paz, con los diplomáticos hablando de entendimiento y los misiles cumpliendo su propio calendario.

Polonia ha denunciado incursiones de drones rusos, Dinamarca ha reforzado la vigilancia tras detectar aeronaves sin identificar y Alemania ha investigado posibles sabotajes contra infraestructuras estratégicas.

A eso se agregan las falsas amenazas de bomba que han obligado a desviar vuelos y realizar inspecciones extraordinarias. Las autoridades europeas atribuyen a estructuras vinculadas con Rusia algunas operaciones de espionaje y desinformación, y el Kremlin rechaza las acusaciones. Cada episodio exige sus propias pruebas.

En Italia, Giorgia Meloni atribuyó a piratas informáticos prorrusos la publicación en la internet oscura de datos personales de su canciller, Antonio Tajani, quien dijo que los responsables llegaron a ofrecer dinero por información sobre él y su familia. Tajani relacionó el episodio con el respaldo italiano a Ucrania. Queda por establecer quiénes estuvieron detrás y qué vínculos tenían.

A Moscú puede convenirle una Europa dividida y las redes sociales ofrecen terreno para amplificar agravios y difundir falsedades. Atribuirle las huelgas exigiría pruebas de otra naturaleza. Al trabajador francés que pierde poder adquisitivo y al inquilino español que apenas puede pagar el alquiler les sobran motivos para salir a la calle.

Con Donald Trump en la Casa Blanca, sus diferencias con los aliados europeos y el cambio en la composición del Congreso estadounidense, habrá que ver hacia dónde soplan los vientos de Washington.

Entre tanto, Europa tiene que averiguar quién está detrás de las amenazas y escuchar a quienes le dicen, desde la calle, que el sueldo ya no les alcanza. Porque mientras los señores de la guerra discuten el menú, los pueblos siguen pagando la cuenta y, en Ucrania, poniendo los muertos.

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