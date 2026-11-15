Gonzalo realiza encuentros con dirigentes y recorre sectores SDE

SANTO DOMINGO.– El aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, encabezó encuentros con dirigentes y simpatizantes de esa organización en nueve localidades de la Circunscripción 3 de Santo Domingo Este.

La jornada incluyó visitas a Valiente y Monte Adentro, en La Caleta; Andrés, en Boca Chica; La Estorga, en Hato Viejo; San Antonio de Guerra, San Isidro, El Almirante, Invivienda y Mendoza.

Durante los encuentros, Castillo estuvo acompañado por el exalcalde de Santo Domingo Este, Alfredo Martínez; el exalcalde de La Caleta, Marcial Reyes; el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), Eduardo Hidalgo; la dirigente Traisy Quezada y el diputado Franklin Martínez.

Los participantes expresaron su respaldo al proyecto presidencial del exmandatario y manifestaron su interés en que el PLD regrese al Gobierno en las elecciones de 2028.

Alfredo Martínez calificó de histórico el recorrido, mientras que Marcial Reyes destacó la disposición de los dirigentes de La Caleta de trabajar por el retorno de esa organización al poder.

Hidalgo resaltó la experiencia de Castillo en la administración pública, en tanto que el diputado Franklin Martínez y Traisy Quezada también manifestaron su apoyo a sus aspiraciones.

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