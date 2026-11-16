El Salto de la Pulga

1 ¿Habrán evaluado Danilo y Leonel los efectos de andar citando todavía al profesor Juan Bosch?

2 Ligar habichuelas con dulce con subidas de marbete, gasolina y gasoil, hubiera provocado tremenda diarrea al Gobierno.

3 Además de la subida a los marbetes, el año próximo habrá que pagar $2,000 por “inspección vehicular”. Segurísimo que las chatarras sindicalizadas serán exoneradas.

4 La marcha convocada por Leonel para el día 29, parece una actividad proselitista disfrazada de protesta ciudadana.

5 Al ser “ciudadana”, se integrarían muchos que no tienen simpatías partidistas, pero LFP los presentaría como miembros. ¡Inteligente idea!

6 ¡Sacrebleu! El PLD se unió a la alerta emitida por la embajada norteamericana sobre robos, agresiones sexuales y personas drogadas. ¿Qué falta por ver?

7 Como Gonzalo es enllave de la embajadora, podría cumplir la promesa que hizo en Nagua de resolver el problema de los arroceros, dar luz continua y hasta construir acueducto. ¡Ataaajenlo!

8 La diputada Maribel Almánzar pasará a la historia por ser autora de un proyecto que ha recibido rechazo nacional unánime. Lo retiró a regañadientes…

9 Raquel Peña no posee demérito alguno para ser objeto de una campaña “despiadada y grosera”, como ella la define. ¿Y qué campaña es esa?

10 El general Méndez, quien había dicho que “el tránsito no lo va a solucionar nadie”, ahora cambió el chucho y dice que acabará con los tapones. ¡Aaaméeennn!

11 Panorama oscuro: En el año, el Gobierno lleva más de $43,000 millones subsidiando los combustibles, y faltan noviembre y diciembre.

12 Si para la facturación electrónica la DGII provee un software gratuito, ¿cómo es que las Mipymes “no están en capacidad de cumplir”, según la Federación de Comerciantes? ¡Desidia!

13 Quien envía las alarmas de bombas en aviones europeos, ¿será el mismo que provocó la subida de temperatura en freezers de supermercados, dañando cantidad de alimentos?

14 Si las tropas salvadoreñas encuentran vivos a los ingenieros, que los escondan para que no finalice su misión en Haití hasta que limpien aquello.

15 Parece que Bolsonarito se dedicará a conspirar, como su padre. De hecho, ya comenzó cuando dijo: “Lula será derrocado mucho antes de lo que muchos imaginan”.

16 Como todo empresario, Elon Musk no aportó US$500 millones a la campaña republicana por simpatías. Si metió, es porque ha sacado mucho más y pretende más.

17 Las Águilas resucitarán de entre las cenizas, como el ave Fénix. Si no lo hacen, la hastiada fanaticada se lo va a cobrar. ¡Yatábueno!

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