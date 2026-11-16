Dra. Zoila Fernández, pionera del turismo dental en la RD

La República Dominicana continúa ampliando sus horizontes en el sector de la salud y el turismo, con iniciativas orientadas a fortalecer su posicionamiento como destino internacional de servicios médicos especializados. En este contexto surge el Primer Congreso de Turismo Dental (CODONTOURD), una iniciativa impulsada por la odontóloga especialista en periodoncia y rehabilitación estética, doctora Zoila Fernández, quien ha asumido el compromiso de promover la excelencia y proyectar la odontología dominicana hacia los mercados internacionales.

La creación de CODONTOURD representa un paso significativo en el desarrollo de una plataforma de integración, capacitación y proyección internacional para el sector odontológico nacional. El congreso fue concebido como un espacio de encuentro entre clínicas dentales, profesionales de la salud, especialistas internacionales y representantes de sectores estratégicos vinculados al turismo médico.

Bajo el liderazgo de la doctora Fernández, esta iniciativa procura fortalecer las capacidades de los profesionales y centros odontológicos dominicanos, proporcionándoles herramientas comerciales, clínicas y gerenciales que les permitan responder a las exigencias de un mercado internacional cada vez más competitivo.

Entre los principales temas abordados figuran la gestión y fidelización del paciente extranjero, la innovación tecnológica, la calidad de los servicios odontológicos y la importancia de ofrecer experiencias integrales que generen confianza y satisfacción. Se trata de aspectos fundamentales para atraer pacientes internacionales que, además de buscar tratamientos especializados, valoran la seguridad, la atención personalizada y los estándares de calidad.

La celebración de esta primera edición, vinculada a una plataforma de proyección turística como la Bolsa Turística del Caribe (BTC), contribuye a fortalecer el diálogo entre los sectores odontológico y turístico, abriendo nuevas oportunidades para el desarrollo del turismo dental en la República Dominicana.

Para la doctora Zoila Fernández, CODONTOURD constituye la materialización de una visión orientada a elevar los estándares de la odontología nacional y fomentar una cultura profesional sustentada en la ética, la innovación, la capacitación permanente y la calidad del servicio.

Su trayectoria como especialista, sumada a su compromiso con la educación continua y el fortalecimiento del ejercicio odontológico, ha sido el punto de partida para impulsar este proyecto, que busca trascender el ámbito académico y convertirse en una plataforma de oportunidades para clínicas, profesionales y empresas vinculadas al turismo de salud.

Una iniciativa con proyección internacional

Más allá de su dimensión como evento especializado, CODONTOURD representa una apuesta por la integración de dos sectores estratégicos para la economía dominicana: la salud y el turismo.

La iniciativa liderada por la doctora Zoila Fernández pone de relieve el potencial de la odontología dominicana para competir en escenarios internacionales, al tiempo que promueve la construcción de alianzas, el intercambio de conocimientos y la adopción de nuevas prácticas profesionales.

Con la creación del Primer Congreso de Turismo Dental, la doctora Fernández deja sentadas las bases de un proyecto que aspira a contribuir al crecimiento del turismo odontológico y a consolidar la imagen de la República Dominicana como destino de servicios de salud especializados en el Caribe.

CODONTOURD es, en definitiva, la expresión de una visión emprendedora que apuesta por el conocimiento, la excelencia profesional y la innovación como motores de desarrollo y proyección internacional para la odontología dominicana.

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