HAITI: Fuerza antipandillas mata a otro jefe banda armada

PUERTO PRINCIPE.- Tropas de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GRS) ejecutaron una operación contra bandas armadas en Puerto Príncipe en la que murió un pandillero y cómplices huyeron con el cadáver, informó la misión internacional creada en 2025 por el Consejo de Seguridad de la ONU.

La acción se ejecutó en Fort Dimanche, en el distrito capitalino de Cité Soleil, donde se produjo un intercambio de disparos entre pandilleros y tropas de la GRS.

Las tropas descubrieron un taller utilizado por las bandas para reparar armamento, donde incautaron 18 armas y municiones, detalló la GRS en un comunicado.

La misión anunció que los operativos continuaron en el sector e insistió en su determinación de mantener la presión sobre las pandillas armadas, que controlan la mayor parte de Puerto Príncipe, para mejorar la seguridad y proteger la infraestructura energética.

ANTECEDENTE

La operación fue precedida por otra el jueves en la que intervinieron la Policía Nacional de Haití, un grupo armado bajo control del Gobierno y militares salvadoreños para recuperar el principal estadio del país, el Sylvio Cator, en Puerto Príncipe.

Al menos 1,167 personas murieron y 459 resultaron heridas en Haití entre julio y septiembre de este año por la violencia, según el informe trimestral de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas para Haití divulgado el miércoles.

Un 50% de esas muertes ocurrieron durante operaciones de las fuerzas de seguridad contra bandas armadas, que a su vez fueron responsables de un 45% de las víctimas mortales, mientras el 5% restante fue atribuido a grupos de autodefensa.

Con esas cifras, el total de fallecidos por la violencia en los primeros nueve meses del año ascendió a 4,217.

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