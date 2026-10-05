PLD advierte Presupuesto 2027 se aleja de consolidación fiscal

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTO DOMINGO.- El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) advirtió este lunes que el Proyecto de Presupuesto General del Estado para 2027 refleja un deterioro de las perspectivas de consolidación fiscal, debido al estancamiento de los ingresos, el aumento del peso de los intereses de la deuda, la limitada inversión pública y el incumplimiento del mandato legal de destinar el 4 % del PIB a la educación.

La posición fue fijada durante una rueda de prensa celebrada en la Casa Nacional, encabezada por Temístocles Montás, vicepresidente del PLD; Melanio Paredes y Danilo Díaz, miembros del Comité Político; Ydenia Doñé, vocera del bloque de diputados, y Luis Reyes, secretario de Asuntos Económicos.

El PLD señaló que entre enero y agosto de 2026 los ingresos del Gobierno Central crecieron apenas 6.9 %, una tasa que podría terminar por debajo del crecimiento nominal de la economía. A juicio de la organización, este comportamiento plantea interrogantes sobre la capacidad de la actual estructura tributaria para sostener el ritmo de recaudaciones requerido por el Estado.

DÉFICIT SUPERIOR A LA META ORIGINAL

El PLD recordó que en 2024 el Ministerio de Hacienda proyectaba para 2027 un déficit fiscal de aproximadamente 2.4 % del PIB y un superávit primario de 1.2 %. Sin embargo, el proyecto actual contempla un déficit de 3.4 % del PIB y un superávit primario de apenas 0.3 %.

El presupuesto prevé ingresos del Gobierno Central por unos RD$1.511 billones y un déficit de RD$327,282 millones. A esto se suma una carga financiera que incluye RD$351,327 millones en intereses de la deuda, equivalentes al 3.7 % del PIB, además de transferencias al Banco Central, para un total de RD$395,883 millones, equivalente al 4.11 % del PIB y cerca del 26.2 % de los ingresos estimados.

El PLD también cuestionó que el financiamiento alcance RD$464,126 millones, al considerar que una parte significativa del endeudamiento será utilizada para pagar o refinanciar obligaciones previamente contraídas.

EDUCACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA

La organización señaló que el gasto de capital representa 2.7 % del PIB, mientras los proyectos registrados en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) alcanzan apenas 1.2 %, equivalentes a RD$111,609 millones.

En materia educativa, sostuvo que la asignación de unos RD$365,570.5 millones representa aproximadamente 3.8 % del PIB, por debajo del 4 % establecido legalmente, lo que supone un faltante cercano a RD$20,000 millones.

Planteó que, antes de exigir nuevos sacrificios a la ciudadanía, el Estado debe racionalizar el gasto corriente, elevar la calidad de la inversión pública y fortalecer la lucha contra la evasión y la elusión tributaria.

of-am