Gobierno triplicó viviendas en Ciudad Juan Bosch en seis años

El presidente Luis Abinader en La Semanal con la Prensa

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTO DOMINGO.- El presidente Luis Abinader afirmó este lunes que la Ciudad Juan Bosch ha triplicado su cantidad de viviendas durante los últimos seis años, al pasar de unas 4,600 unidades al inicio de su gestión a aproximadamente 16,800 en la actualidad.

Durante su participación en La Semanal con la Prensa, el mandatario sostuvo que en los seis años anteriores se construyeron unas 4,600 viviendas, mientras que durante su administración la cifra aumentó significativamente.

Abinader también afirmó que encontró el Fideicomiso Ciudad Juan Bosch en una situación financiera crítica y que su Gobierno logró sanearlo, permitiendo que actualmente genere y utilice sus propios ingresos para financiar nuevas obras de infraestructura y servicios.

DEUDA SUPERIOR A RD$4,000 MILLONES

El viceministro de Proyectos de Inversión de la Presidencia, Camel Cury, explicó que el proyecto arrastraba una deuda superior a RD$4,000 millones, vinculada a una línea de crédito del Banco de Reservas.

Según Cury, esa obligación fue saldada por el Gobierno central a través del Ministerio de Hacienda, lo que permitió que el fideicomiso comenzara a generar recursos propios.

El funcionario indicó además que fueron recuperados más de RD$850 millones correspondientes a proyectos ejecutados anteriormente. Esos recursos, explicó, fueron destinados inicialmente a obras básicas, entre ellas calles, redes de agua potable y sanitaria y sistemas eléctricos.

Posteriormente, el fideicomiso comenzó a vender terrenos a desarrolladores. Cury afirmó que los recursos obtenidos han sido reinvertidos en la propia ciudad, con una inversión aproximada de RD$3,600 millones.

Entre las obras ejecutadas citó parques, un anfiteatro, un complejo deportivo, un parque ecológico, plantas de tratamiento y un tanque de agua.

En educación, señaló que los cupos escolares aumentaron de 2,400 a 8,000, mientras que en salud las consultas anuales pasaron de unas 20,000 en 2020 a más de 125,000 el año pasado.

Cury anunció además la próxima inauguración de una funeraria, una planta de tratamiento y un tanque de agua, con una inversión cercana a RD$400 millones.

of-am