NUEVA YORK: Esposa Maduro con delicado problema cardíaco

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NUEVA YORK.- Cilia Flores, esposa del depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro, enfrenta un delicado problema cardíaco mientras permanece detenida en una prisión federal de Brooklyn, Nueva York, según afirmó este lunes su hijastro, Nicolás Maduro Guerra.

“Ella tiene un tema en el corazón muy delicado”, declaró Maduro Guerra a la agencia AFP, al referirse a la condición de Flores, de 69 años, quien permanece encarcelada junto a su esposo mientras ambos enfrentan un proceso judicial en Estados Unidos.

El diputado venezolano aseguró que Flores necesita someterse a una intervención médica y cuestionó que las condiciones de la prisión sean adecuadas para su recuperación.

“Está con 40 mujeres (…) No hay condiciones para que después de una intervención como la que hay que hacerle se pueda recuperar plenamente”, afirmó.

SUS ABOGADOS PIDEN ARRESTO DOMICILIARIO

La defensa de Flores ha solicitado que pueda esperar el juicio bajo arresto domiciliario debido al deterioro de su estado de salud. Sus abogados sostienen que la ex primera dama padece desde hace años un prolapso de la válvula mitral y que sus problemas cardíacos se han agravado durante su permanencia en prisión.

Según documentos judiciales, médicos han recomendado una exploración cardíaca mediante cateterismo, que podría derivar en otros procedimientos. La defensa sostiene que un centro de detención no ofrece las condiciones necesarias para una recuperación adecuada después de una eventual intervención.

Maduro Guerra también afirmó que Flores comenzó a sufrir problemas de presión arterial después del 3 de enero, fecha en la que fuerzas estadounidenses capturaron a la pareja en Caracas y la trasladaron a Nueva York. Además, señaló que sufrió dificultades respiratorias tras un incidente en la prisión en el que fue utilizado gas pimienta.

La Fiscalía estadounidense se ha opuesto a la solicitud de libertad previa al juicio y argumenta que Flores representa un riesgo elevado de fuga y un peligro para la comunidad. El proceso judicial contra ella y Maduro está previsto para comenzar el 1 de junio de 2027.

Ambos enfrentan acusaciones relacionadas con una presunta conspiración para introducir cocaína en Estados Unidos y han rechazado los cargos.

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