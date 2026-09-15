Proteger la producción nacional 

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Un conflicto se ha creado ya que se pretende aprobar la instalación en zona franca de una empresa china de fabricación de plásticos a lo que de alguna manera se oponen los inversionistas criollos en ese renglón.

Se podría alegar que este es un país de libre competencia empresarial pero más bien no se les pueden otorgar privilegios a inversionistas extranjeros que se sabe vienen a competir violando todo reglamento en detrimento de la industria nacional.

Aquí existe de sobra producción dominicana en el área del plástico además de que los chinos fabrican con menor calidad y más barato lo que implica una competencia desleal en ese renglón y en otros donde ya están instalados.

Lo que quiero es que me expliquen y nadie asume eso, es en qué consisten los acuerdos de inversión realizados entre Dominicana y China en lo que tiene que ver exenciones y otros privilegios que llevan a la prácticas los empresarios de la nación asiática que les permite vender tan barato en el mercado.

Eso nadie quiere asumirlo aunque las denuncias son a diario de violaciones a las leyes por parte de los chinos cuando se trata de mercancía barata que la gente adquiere porque lo que busca es bajos precios…

En ese aspecto el empresario criollo que paga sus impuestos y cumple con las leyes laborales está muy perjudicado, porque esta gente viene de China con privilegios económicos y aduanales que nadie supera.

Es un tema que al final daña la economía, no es sólo traer inversión extranjera, sino saberla instalar porque si ese dinero que genera empleos daña la producción nacional así no vamos a llegar a ningún lado.

Violaciones

En varios renglones de la economía se denuncian violaciones a todo tipo de leyes laborales, seguridad social, migración y todo lo que conlleve no pagar al Estado, así no podemos.

No sé hasta dónde llegar el compromiso del Estado para con los chinos porque eso debe revisarse.

Me atrevo a creer que se haría un acuerdo de 20 años entregándoles exenciones a los chinos dizque para que vengan a invertir.

Este es un país que se maneja con mucha hambre como que lo necesita todo y el de los chinos y sus inversiones es el mejor de los casos.

jpm-am